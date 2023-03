Marisa Jara, operada de urgencia de un tumor maligno

Marisa Jara ha vuelto a toparse de frente con la enfermedad contra la que lleva años luchando. La sombra del cáncer vuelve a azotarla. Según ha podido saber SEMANA, este martes, la modelo ha sido operada de urgencia de un tumor maligno en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla. En estos momentos se encuentra bien y "estable", y arropada por su familia.

Según informan a SEMANA, a Marisa Jara le han extirpado el ovario derecho

Al parecer, y tal y como nos aseguran nuestras fuentes, tras sufrir un aborto el pasado mes de diciembre, Marisa empezó a notar algunas molestias que la llevaron al hospital. ¿El primer diagnóstico? Unos bultos que había que examinar. Así, este viernes era sometida a pruebas muy exhaustivas, cuyo resultado recibía este mismo lunes: le habían encontrado un tumor y tendría que ser operada de manera urgente del ovario derecho. Era preciso extirparlo cuanto antes. Sin ir más lejos, y dado el carácter de extrema urgencia de la intervención, Marisa era operada este mismo martes.

Por suerte, la cirugía ha sido un éxito. A Marisa le han extirpado el ovario derecho. "Todo ha ido bien", según nos cuentan a SEMANA, y sigue ingresada en el hospital. En todo este tiempo no ha perdido el ánimo, y es posible que reciba el alta hospitalaria en los próximos días, si evoluciona favorablemente.

La vida de Marisa Jara dio un giro radical después de convertirse en madre. En abril de 2022 nació su primer hijo, Tomás, fruto de su relación con Miguel Almansa. Entonces anunció la feliz noticia recordando a la vez su durísima lucha contra el cáncer. Una batalla que comenzó en el año 2018. En ese momento se disponía a someterse a un tratamiento de inseminación artificial, pero al serle diagnosticada la enfermedad se vio obligada a suspender temporalmente su sueño de ser madre, ya que además de esta dolencia padece endometriosis.

"Tras un cáncer de estómago, 19 operaciones -por la endometriosis que padezco- y después de años buscando cumplir este sueño, Miguel y yo podemos sentir el latido de nuestro bebé. Hoy por fin puedo contarlo porque todo marcha bien. Hemos querido esperar a este momento porque soy una paciente de riesgo, porque todo tiene su momento, porque no podía y no quería hacer sufrir a los que me rodean, a todos los que me han apoyado en este proceso», anunciaba Marisa Jara en las redes sociales cuando se cumplía el primer trimestre de su embarazo.

Una de esas 19 operaciones tuvo lugar abril de 2021, cuando ya soñaba con convertirse en mamá cuanto antes. Sus terapias le impidieron entonces quedarse embarazada. "Con lo ilusionada que estaba porque tenía cita con mi ginecóloga para hacer la primera eco y ver cómo estaba ese colchoncito que estamos fabricando con las hormonas al bebé, pero me acaba de detectar un mioma de 15 cm que está ocupando prácticamente todo el útero, así que tenemos que parar con las hormonas porque me tienen que operar y quitármelo. Me está costando tanto... ¡Dios mío!", contaba por esas fechas a sus seguidores. Eso sí, jamás ha tirado la toalla y ha confiado plenamente en su recuperación. "¡Pero no pasa nada! Porque soy muy positiva y no voy a dejar de luchar por mi sueño y esto no es nada comparado con lo que he pasado", sentenciaba en los momentos más complicados de su enfermedad.