Así es la nueva vida de Mariló Montero sin amor, sin televisión y sin problemas

Mariló Montero está encantada con su nueva vida. No la cambiaría por nada en el mundo, a pesar de que muchos se extrañen que haya pasado de estar en la primera línea de fuego para recluirse en las trincheras. Ella decidió dejar de ser una de las ‘reinas de la mañana’ y competir con ahínco contra Susanna Griso y Ana Rosa Quintana cada día por la audiencia vespertina. Ahora pasa del share, del trajín del día a día y, como ha confesado, también del amor.

Mariló Montero se reinventa a sí misma

La presentadora ya no quiere más tele. Eso no quita que de vez en cuando acepte algún encarguito que rompa su nueva monotonía, en la que el trabajo sigue siendo un pilar fundamental. Está centrada en escribir su libro y todo lo que le saque de su estudio no le interesa, a no ser que sea su familia y sus amigos.

Vivir en Nueva York le ha cambiado la vida

Hay decisiones que no solo te cambian la vida, sino que también pueden cambiar la forma en la que entiendes qué es la vida. Esto lo ha descubierto relativamente hace poco Mariló Montero, que tras su decisión de dejar España atrás para comenzar una nueva vida en Nueva York, entiende el mundo desde un prisma muy distinto.

Se alegra de que nos hayamos “olvidado” de ella

Resulta imposible pensar que así sea, pero Mariló Montero está feliz de que en España nos hayamos olvidado de ella. No es del todo cierto, pero sí que su ausencia cada vez duele menos: “Vivir en Estados Unidos, en Nueva York, es como vivir 10 años por delante de lo que pasará aquí. He aprendido muchísimo, estudiado mucho, escrito mucho, muy en paz, muy alejada de todo, me he limpiado de mucho, os habéis olvidado de mí y eso está muy bien”, aseguraba la presentadora en la presentación de ’33, el musical’.

Lo que busca en su nueva vida

“Estar tranquilar”. Esto lo repite hasta la saciedad como si de un mantra se tratase. Mariló Montero no quiere ser más noticia, quiere ser simplemente ella y le ha costado mucho reencontrarse a sí misma como para volver a dejarse perder: “La que manda en mi vida soy yo y ahora quiero estar tranquila, no paro de trabajar, pero estoy muy bien”, aseguraba a los medios congregados en la presentación de esta nueva propuesta musical en Madrid.

¿Y qué pasa con el amor?

El amor parece no ser una de sus prioridades en este momento. De hecho, ni lo busca ni lo espera y, por ahora, prefiere no encontrarlo: “Estoy soltera, encantada, no tengo por qué tener pareja. No tenemos por qué tener pareja las mujeres. Con pareja, sin pareja, disfruto de la vida muchísimo y ahora de este momento también”.

Ha encontrado a su “hombre” por un día

Como la ocasión se le sirvió en bandeja, Mariló Montero aprovechó para confesar quién es realmente su hombre, al menos durante ese día que estaba arropando la nueva iniciativa de su amigo, el Padre Toño: “Él es mi hombre hoy, autor y compositor de ’33, el musical’”, asegura entre risas demostrando que no ha perdido facultades para desenvolverse con los medios, también para esquivar las preguntas que menos le gustan.

Llega la Navidad, un momento que le encanta

La Navidad es una fecha que no todos vivimos igual. Unos recuerdan los que no están, mientras que otros aprovechan el momento con los que les quedan. Ella prefiere vivirlo con ilusión y así explica cómo serán sus fiestas: “Serán en familia, con la casa muy decorada, con mucha música y muchas ganas y amor. Tratando de hacer lo del anuncio que se ha viralizado en el que contamos los días que nos vemos con los amigos, tratando de remediar eso”.

