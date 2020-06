María Pombo y su marido, Pablo Castellano, están de enhorabuena. La pareja está esperando su primer hijo cuando aún no se ha cumplido el primer aniversario de su boda. Es una gran noticia para María y Pablo, que aún están a la espera de saber los resultados de las pruebas que se tuvo que hacer para saber si tiene esclerosis múltiple.

La ‘influencer’ se encuentra ya en el tercer mes de embarazo, según publica ¡Hola! y la noticia les ha llegado justo cuando se encuentran en plena mudanza a su nueva casa. Desde que se dieran el ‘sí, quiero’ en la Colegiata de Santa Cruz en Socobio, Cantabria, la pareja no había escondido sus ganas de convertirse en padres.

El bebé llegará al mundo este mismo año, problablemente para Navidad. Con la llegada del bebé, el matrimonio da un pasito más en su relación después de que se casaran el 22 de junio de 2019. De hecho, están a punto de celebrar su primer aniversario de bodas. Lo hacen en un momento muy especial, ya que están preparando todo para entrar a vivir en su nueva casa.

Ella misma ha querido compartir la noticia en su Instagram, donde cuenta ya con más de 1,4 millones de seguidores. Con un emotivo vídeo, María ha escrito: «Llegas para alegrarnos la vida 👼🏼 Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia… ESTAMOS FELICES de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más! ❤️ @pablocastellano86 No has nacido y ya te queremos ✨👼🏼», escribía muy emocionada.