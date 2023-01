Es un día decisivo para Harry. El duque de Sussex es uno de los protagonistas del día debido al lanzamiento de su libro biográfico y es que ‘En la sombra’ ha llegado oficialmente a las librerías de todo el mundo. Aunque todavía es pronto para saber cómo irán sus ventas, las expectativas son altas, siendo muchas las opiniones de los lectores. Y es que en los últimos días se han filtrado algunos fragmentos de este proyecto en el que habla sin miedo alguno sobre la institución, sobre una pelea a golpes con su hermano o sobre el número de personas que mató cuando estuvo en Afganistán. Si bien son muchos los que le han criticado, otros han salido en su defensa, ejemplo de ello, María Patiño, quien no solo le ha defendido a él, sino también a su esposa, Meghan Markle.

«Cuando te opones a ser devorado por el sistema. Cuando tus cuotas de popularidad son muy superiores a los demás… comienzan los desprecios. Me fascinan Harry y Meghan», ha dicho la colaboradora de televisión. En este caso, Patiño ve como víctimas a los duques de Sussex, a diferencia de otros rostros conocidos como Ana Rosa Quintana o Alessandro Lequio. Los tres cargaron contra Harry, de hecho, la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ no dudó en tildarle de «niñato»: «Se está forrando desprestigiando a su hermano y a la institución». Un parecer similar al de Joaquín Prat, quien considera que se ha equivocado saltándose el código no escrito que existe entre los militares, pues «es peligroso para su seguridad desvelar públicamente el número de bajas que uno ha provocado en el enemigo».

Las redes sociales también sirven para ver lo dividida que está la sociedad en lo que respecta a Harry. Aunque hay quien le defiende, hay otros muchos que consideran que son innecesarios todos los secretos que ha revelado en un libro que promete ser un éxito en ventas. Más de 400 páginas servirán para hacerse una idea de todo lo vivido por el joven, al igual que su serie de Netflix, por la cual habrían percibido un total de 94 millones de euros, según se ha dicho en diferentes publicaciones. Su ruptura con la familia real despierta mucha curiosidad dentro y fuera de sus fronteras, lo que le ha llevado a firmar contratos inaccesibles para casi todo el mundo. Tanto es así que estos han sido firmados como balón de oxígeno en una vida en solitario y de forma independiente a la Corona Británica.

Además del libro autobiográfico de Harry, Meghan ha escrito un libro infantil, lo que deja ver que a ninguno de los dos les faltan proyectos. Aunque ni su padre ni su hermano Guillermo han querido entrar en polémicas y, por el momento, han optado por el silencio, quién sabe si en el futuro darán su opinión sobre todo lo dicho sobre ellos en un libro que no les deja en buen lugar.