María Patiño es una mujer pasional. Disfruta al máximo con su trabajo, también viajando, aunque sobre todo, cuando lo hace a un sitio en particular: su querida Fuerteventura. Allí siente paz, relax, felicidad…un cóctel de emociones del que no se quiere desprender, tanto es así que desea jubilarse en la isla cuando llegue el momento. Para este retiro dorado la comunicadora acaba de comprar una casa no apta para todos los bolsillos y es que le ha costado 680.000 euros. Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva la operación inmobiliaria está cerrada y en el interior de nuestra revista te mostramos las primeras fotos de la vivienda que ha enamorado a la periodista.

Desde este miércoles las imágenes nunca vistas de su chalet están disponibles en tu kiosco, aunque no es lo único que sabemos. Ni mucho menos. Necesita algunos cambios, pero tiene capacidad suficiente para convertirse en la casa de sus sueños. El desembolso ha sido grande y puede que este continúe si inician una reforma, pero nadie duda de que con esmero y esfuerzo se transformará en todo un hogar para ella y su marido.

En numerosas ocasiones María Patiño hacía las maletas y volaba a la isla para desconectar del mundanal ruido a lo largo de los últimos años. Debía buscar opciones para alojarse, sin embargo, desde ahora tiene una casa propia en la que hospedarse cada vez que visite su lugar favorito del mundo. La presentadora está pletórica y en este medio sabemos el motivo: por fin tiene en sus manos una casa para reformar a su gusto. En ella su familia tendrá espacio suficiente, al igual que sus mascotas, quienes acompañan a la colaboradora de televisión en cada uno de sus periplos.

Cabe señalar que la vivienda cuenta con unas preciosas vistas de las que pueden disfrutar desde varias de las terrazas que posee, todo un privilegio que a María Patiño la tiene encandilada. La periodista ha encontrado en esa tierra su segunda residencia, por lo que todo apunta a que viajará con más asiduidad, ya sea en vacaciones o cuando ella y su pareja encuentren un hueco para hacer una escapada en sus apretadas agendas laborales. Fue en Fuerteventura, precisamente en esta casa tan especial para ella, donde Patiño celebró su último cumpleaños, una propiedad que está deseando decorar a su estilo y que muy pronto veremos en sus redes sociales.

