María del Monte ha reaparecido días después de que Kiko Rivera desvelara el motivo por el que supuestamente se había terminado su amistad con Isabel Pantoja.

Kiko Rivera abrió la caja de Pandora hace 17 años, pero el vídeo vio la luz hace tan solo unos días en ‘Sálvame’. El joven fue grabado en una cámara oculta y entonces desveló el supuesto motivo que había roto la amistad entre María del Monte y su madre, Isabel Pantoja. Al parecer y siempre según su versión, el DJ explicó que había “medio kilo” en un armario y María “se lo cepilló”. Durísimas declaraciones tras las que comentó que él se llevó las culpas de ese dinero desaparecido. “Mi vieja me echó la culpa a mí, si yo te cojo no es medio kilo, son tres”. Ambas protagonistas han permanecido en silencio tras este bombazo y ha sido este viernes cuando María del Monte ha reaparecido. Consciente del escándalo e incómoda con la situación, la artista no quiere estar en el centro de la polémica y mucho menos por esta razón y así lo demuestra su actitud en el vídeo que puedes venir a continuación. Las palabras de Kiko dejaron boquiabiertos a muchos, coparon titulares y revolucionaron las redes sociales. Incluso a la propia Anabel Pantoja, quien se encontraba en plató y se echó a llorar tras emitirse estos minutos de un Kiko Rivera del pasado.

Vídeo: Europa Press

Fue hace tan solo unos días cuando la cantante apareció en televisión en el programa ‘Dos parejas’ de TVE junto a Anne Igartiburu. Entonces, se confesó sobre su vida e incluso habló abiertamente de la muerte de su hermano hace algunos meses, un durísimo varapalo del que le estaba costando recuperarse. «Su muerte es el palo más grande que a mí me ha dado la vida, él era mis pies, mis manos, mi cómplice, mi alma gemela… nos entendíamos con la mirada, y no entraba en mis planes que esto ocurriera, pero la vida es sabia y no me puedo derrumbar, porque tengo gente a mi alrededor que me necesita», dijo. «Mis tragedias me las tengo que comer… salgo para quitarle las penas a la gente, no para dárselas yo», añadió. En ese momento, no mencionó nada sobre las acusaciones que se habían vertido sobre ella, mucho menos a la que fuera amiga en su pasado, Isabel Pantoja.

No son tiempos fáciles para ninguna. Mientras María del Monte vive su duelo, Isabel está en plena guerra familiar con su hijo, Kiko Rivera. Con una ruptura pública entre madre e hijo, la tonadillera prefiere apenas pronunciarse en los medios de comunicación y, por el momento, no contesta directamente a su hijo. Hace algunas semanas habló en exclusiva con SEMANA y relató a esta revista que, pese a todo lo que se estaba diciendo, ella tenía la conciencia muy tranquila y que, sobre todo, estaba al lado de quien debía estar, su madre.