La actriz ha charlado con SEMANA sobre su nueva película “Donde Caben Dos” y nos ha confesado como es ella con sus relaciones de pareja

María León no para. Tras interpretar “La pasión de Yerma” en los Teatros del Canal con gran éxito de público y crítica, vuelve a los cines de la mano del director Paco Caballero, con el que será el éxito del verano: Donde caben dos. Una película española que trata sobre las relaciones de parejas, sus oscilaciones, las dificultades para separar amor y sexo, y que transcurre en un club de intercambios de parejas. SEMANA se ha trasladado hasta los cines del Palacio de Hielo para entrevistar a la hermana de Paco León y preguntarle cómo se maneja ella en las relaciones de pareja.

¿Cómo llevas la vuelta a los preestrenos?

¡Es muy guay! Se extraña el poder disfrutar del proceso que hay detrás de todo este tipo de presentaciones. Yo me he llegado a quejar mucho de tanto trabajo que tenía y ahora, después de la pandemia, digo: “¡bendito trabajo!”.

¿Esta película va a servir para que el público se sienta un poquito más libre?

Va a servir para que la gente vea que lo que les pasa a ellos le pasa a todo el mundo.

¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando leíste el guion?

Me pareció muy gustoso de leer, aunque lo que más me fascinó fue saber el elenco.

¿Cuántas veces has pensado que donde caben dos, caben tres?

Yo lo pienso a cada rato y cada vez más. Donde caben cosas es un sitio gustoso de estar. Es algo que no es fácil, porque ya venimos tatuados de casa, pero independientemente de compartir y de tener una pareja abierta, es descubrir lo que le va a uno. Hay parejas que tienen pareja cerrada, pero que de vez en cuando viene bien abrirla un poquito.

¿Has ido alguna vez a un local de intercambio de parejas?

Yo no he ido, pero tengo amigos y gente conocida que han ido y se lo han pasado pipa. Y no porque hayan hecho nada, sino porque han disfrutado al ver cómo los demás hacían y compartían. Hay que plantearse todo en esta vida. Para las cosas del comer y el rascar todo es empezar.

¿A quienes les recomendarías esta película?

A todos aquellos que tienen tanta pobreza y antigüedad. Habrá gente que se escandalizará, pero yo creo que será porque sienten empatía.

¿Eres celosa cuando tienes pareja?

Creo que los celos tienen que ver con la dominación. Los celos son producto del miedo y las inseguridades personales. Es algo humano pero que se tendría que ir desdibujando.

¿Cómo se presentan tus vacaciones?

Por suerte, estoy rodando una serie que se llama Heridas, para Atresmedia, y voy a estar hasta noviembre con las grabaciones. Esto lo compaginaré con algún bolo de teatro y disfrutando de mi casa de Madrid. ¡Voy a pasar un verano feliz en Madrid!