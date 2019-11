Este jueves se ha celebrado en Madrid uno de los actos más simbólicos del mundo del toreo, la entrega del ‘Capote de las Artes’ a la infanta Elena. Una cita a la que no solo acudió la hermana del rey Felipe VI, que llegó muy sonriente, sino también buena parte del mundo del toreo. Además de figuras reconocidas como José Ortega Cano, Miguel Abellán, Óscar Higares, Juan José Padilla o Finito de Córdoba, entre otros, también se pudo ver a María Ángeles Grajal, mujer de Jaime Ostos.

Una presencia en solitario que sorprendió mucho y es que desde que comenzaron su relación, lo habitual es verlos siempre juntos. Fue ella misma quien, muy emocionada, terminó confesando que su marido está pasando por un mal momento en lo que a salud se refiere.

 

“Jaime está mal”, aseguró la doctora muy emocionada. “Ya lleva así dos meses y medio, casi tres, y ahí está. No me gusta mucho hablar del tema, por eso no os quería yo decir nada”, contaba a la prensa allí reunida.

Con los ojos húmedos por la emoción, la mujer del diestro, de 88 años, terminó añadiendo que está “regular”. “Ha sido a raíz del lumbago, tuvo un edema agudo en el pulmón y ahí está, saliendo como podemos. Ha estado ingresado dos meses y medio en el Hospital Montepríncipe y ya llevamos una semana en casa. Ahí está muy bien atendido, con fisioterapeuta, con todo…”.

Tales fueron las muestras de cariño que recibió María Ángeles que la tarde se le tornó un tanto complicada. “Estoy emocionada porque todos los maestros me están preguntando… Os lo agradezco mucho. Él está animado dentro de lo que cabe”.