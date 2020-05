La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco nunca ha escondido su amor por su novio Manuel, aún así ha intentado mantenerlo al margen de la vida pública y son contadas las ocasiones que ha hablado de su novio. Ahora es Manuel el que da un paso al frente y le envía un romántico mensaje a Rocío Flores tras tanto tiempo separados, ya que la joven todavía se encuentra en Honduras participando en ‘Supervivientes’. Hace unos días Manuel entró en directo para defenderla y ahora lo hace a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje.

Manuel ha querido hacer público su amor por Rocío Flores

«Una sensación que nunca había tenido. La persona a la que amas, a más de 8.000 km de tí. Esa persona que era y es, tu día a día, tu felicidad, tu risa diaria y tu vida entera, la ves a través de la TV, sin poder tocarla, sin poder acariciarla, sin poder besarla…», comienza diciendo junto a una fotografía de Rocío Flores en la palapa. En ella se puede ver como pone el nombre de sus nominados de esta semana y el nombre de Manuel junto a un corazón. Un detalle muy romántico que su novio ha querido agradecer públicamente.

Manuel, que siempre ha guardado las distancias con la tele, ha querido seguir mostrando su amor por la joven: «Unas ganas terribles de volver a verte, y por otro lado, unas ganas increíbles de que sigas disfrutando como lo estás haciendo, y de que sigas así, como tú eres, siendo tú misma. Pase lo que pase, eres nuestra ganadora y nuestra campeona, has llegado mucho más lejos de lo que yo me pensaba, y sé que todavía vas a dar más, y espero o deseo verte en la final», confiesa.

El novio de Rocío Flores también ha entrado en directo para apoyarla

«Esa incertidumbre de cada semana de ver si sales o no nominada y ver cómo pasa un jueves y otro y sigues inmune. Siendo como eres, no hay quién te pare. #eresnuestraganadora . TE AMO @rotrece», sentencia en la publicación que ha querido compartir con todos sus seguidores. Manuel ha encontrado en Rocío la persona con la que hacer sus planes de futuro y encontrar la felicidad plena. Como uno más en la familia, buceando en las redes de la hija de Antonio David, sí que hemos podido encontrar más mensajes de amor de ella hacia su pareja. Es tal la relación que ambos tienen, que incluso él quiso entrar en directo desde España para dar una sorpresa a Rocío Flores mientras sigue participando en ‘Supervivientes’. Un momento único que jamás olvidará la joven y por el que no pudo evitar las lágrimas.