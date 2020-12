Después de que Rafael Amargo sea detenido por tráfico de drogas, hablamos, en exclusiva, con alguien muy cercano al bailaor.

«Rafael Amargo y su pareja, detenidos por organización criminal y tráfico de drogas«. Este titular este martes a última hora corría como la pólvora tanto en redes sociales como en todos los medios de comunicación, pues nadie daba crédito a lo sucedido. Si bien solo tres días antes de su detención el artista se confesó con SEMANA y aseguró «no ser un santo», nadie imaginaba el tsunami que estaba por llegar a su vida. Su entorno más cercano está tremendamente sorprendido y es que este jueves estrenaba en el Teatro de La Latina ‘Yerma‘, una obra con la que estaba muy ilusionado. Son muchas las preguntas que giran en torno a la situación actual del coreógrafo, por lo que este medio se ha puesto en contacto con alguien de su absoluta confianza para conocer de primera mano cómo era su vida cuando estaba alejado de los focos y sus declaraciones exclusivas son cuanto menos sorprendentes.

«Me ha sorprendido mucho, no me lo esperaba para nada», dice al otro lado del teléfono alguien que trabaja mano a mano con el coreógrafo. A pesar de que todas las miradas están puestas en su familia, por el momento, sus padres permanecen ilocalizables. «Estoy intentando hablar con la familia. Su padre tiene que estar completamente roto al igual que la madre, entiendo que todos están desbordados con todo esto. Tiene que estar muy disgustados, pero no de cabreo, si no de dolor», deslizan a esta revista. Pero, ¿cómo era su verdadera situación económica? Después de que sus amigos desvelen a ‘La Razón’ que Rafael «estaba sin un duro y que ni siquiera tenía para comer», SEMANA ha preguntado a esta fuente por este bache.

«Siempre ha sido ‘tanto gano, tanto gasto'»

Nos confirma que el bailaor jamás ha sido previsor en lo que se refiere a cuestiones de dinero, de hecho, ha malgastado mucho de lo ganado a lo largo de su amplia trayectoria a lo largo y ancho del mundo. «Rafael siempre ha sido ‘tanto gano, tanto gasto’. No ha cambiado eso en su puñetera vida. No me sorprende que no estuviera bien a nivel económico…Si hoy gana 1 millón de euros, mañana gasta 1.100.000 euros, pero eso siempre ha sido así», dice a este medio. Ambos se conocen a la perfección y sabe muy bien de lo que habla, por ello, no tiene ningún reparo en definir a Rafael como un desastre en la economía. «Toda su vida. Es una de su virtudes o defectos, según el modelo de vida que quieras llevar», añade.

Rafael no ha conservado ni cuidado sus ahorros, en especial, por ser demasiado espléndido con su círculo y así lo aseguran a SEMANA. «Él siempre ha sido muy generoso con la gente de su alrededor. Ni te lo imaginas lo que puede llegar a ser…Mucha gente se ha aprovechado de esa generosidad, este ha sido su punto débil«. Su pareja, una chica argentina, también está detenida, no obstante, son muy pocos los detalles que han trascendido de ella. «De su pareja conozco cosas, pero no voy a decir ni media palabra», responde cuando se le pregunta por ella.

El futuro de su obra es la otra incógnita que sobrevuela sobre los actores que formaban parte de este proyecto, en concreto 15 personas entre intérpretes y bailaores. Este jueves era la fecha prevista para que la nueva obra de teatro abriera el telón, pero Rafael era su protagonista, por lo que nadie confía en que el espectáculo llegue a buen puerto. «La obra se cancela sin él. Si no está Rafael no hay obra», insiste. Aunque este trabajo había supuesto para Amargo un soplo de aire fresco, su vida ha dado un giro radical con su detención. «Él estaba muy ilusionado porque nadie estrena, pero él va y estrena. Él mientras esté en el escena (…) A él le veía contento, él cuando va a estrenar ni el coste del dinero le preocupa. Le preocupa estar encima del escenario y con su público que eso es su verdadera vida», apunta.

«Rafael puede ser muy loco, muy impulsivo»

Horas después de conocerse la noticia de su detención, la cual, por cierto, se produjo a la salida de los ensayos de ‘Yerma’, queremos saber cómo está su equipo después de que el nombre de Rafael se haya visto salpicado por un asunto de drogas. «Imagínate. La gente se ha quedado muerta…Rafael puede ser muy loco, muy impulsivo, pero de ahí a meterse en estas cosas…Él siempre ha tenido claro que no, que estas cosas no son para él», dice a SEMANA.

Hasta ahora lo que se ha conocido es que una de las figuras más reconocidas del mundo flamenco fue trasladado a una comisaria del centro de Madrid, donde ha prestado declaración y está previsto que pase a disposición judicial. Fue detenido junto a su pareja y otras dos personas, momento en el que comenzaron los registros de las viviendas.