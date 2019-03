13 La polémica por Amaia Montero: “Malú me ha llamado gorda y punto”

Lo que quería ser una reivindicación feminista por parte de Malú, asegurando que no entendía la necesidad de que una cantante como Amaia Montero tenga que ser delgada, tuvo una dura respuesta por la ex de la ‘Oreja de Van Gogh’. “Ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú”, le espetó a través de sus redes sociales Amaia, asegurando que “Malú me ha llamado gorda y punto”.