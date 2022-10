A pesar de que está pasando por un amargo trago a raíz de su separación con su novio, Makoke se ha refugiado en los suyos y está centrada en disfrutar de los pequeños momentos. Este viernes 7 de septiembre, la colaboradora de televisión se lo ha pasado en grande en el bautizo de su nieto, el hijo de Javier Tudela. Una reunión familiar en la que han reído, bailado y compartido confidencias.

Javier Tudela y Marina Romero han bautizado a su pequeño en una ceremonia íntima en la que no han faltado las grandes estrellas de la familia, Anita Matamoros y Makoke. El pequeño Javi se ha convertido en el gran protagonista y ha disfrutado de lo lindo de todos los regalos que le han hecho. La colaboradora de televisión estaba pletórica y no ha dudado en darlo todo en la improvisada pista de baile que había en la casa en la que han celebrado la fiesta posterior a la ceremonia religiosa.

Ha sido un bautizo atípico desde el principio puesto que para asistir al convite han alquilado una limusina. Además, han contado con un delicioso catering y un grupo de música que ha amenizado la velada. Aunque en un principio se quedó sorprendida de que Javier Tudela fuera a ser padre, lo cierto es que la llegada del pequeño ha colmado de felicidad a toda la familia. Makoke es una orgullosa abuela y no ha dudado en dedicarle unas cariñosas palabras a su querido nieto en este día tan especial. «Amor en pura esencia, el amor más puro, más increíble, el amor por excelencia, pequeño Javi, no sabes lo feliz que nos has hecho», escribe.

Makoke se repone de su ruptura

La madre de Anita Matamoros regresaba a la pequeña pantalla y se ha incorporado como colaboradora de ‘Fiesta’. En medio de sus confesiones con Emma García, reveló que su relación con su novio, Javier Berrio, ha llegado a su fin después de casi dos años. «No me hagas hablar de eso porque me pongo a llorar, he sido muy feliz con él, he llegado a tocar el cielo, pero se ha acabado, mantenemos una buena relación e incluso en unos días nos veremos. Evidentemente ha habido motivos para la ruptura pero no los voy a contar porque él no quiere saber nada de este mundo», ha indicado.