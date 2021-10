Luis Gasset, exnovio de Ágatha Ruiz de la Prada, rehace su vida con otra mujer

Meses después de poner fin a su relación con Ágatha Ruiz de la Prada, Luis Gasset ha compartido con la prensa que está de nuevo ilusionado. Eso sí, prefiere no desvelar la identidad de su nueva pareja.

Luis Gasset está más tranquilo que hace unos meses. El hecho de que empezara una relación con Ágatha Ruiz de la Prada lo convirtió en un personaje de actualidad y con ello, ser perseguido por la prensa. Sin embargo, el hecho de que rompiera con la diseñadora de moda ha permitido que su vida sea muy diferente a la de hace unos meses. «Mucho tiempo sin vernos, estoy muy tranquilo», ha declarado Luis durante su presencia en la premiere de un show en Madrid.

Desde que rompiera con Ágatha, Luis asegura que su vida no ha cambiado tanto, que sigue siendo la misma. «Sigo disfrutando, sigo siendo el mismo, tengo los mismos amigos, voy a la ópera, voy al teatro, voy a los musicales, hago lo mismo que hacía…», explica sobre la nueva etapa que está viviendo.

No ha tenido reparos a la hora de hablar del amor. «El amor es estupendo», dice Luis Gasset entre risas. La insistencia de la reportera ha permitido conocer que el que fuera pareja de Ágatha Ruiz de la Prada ha rehecho su vida. «Todo muy bien. He rehecho mi vida», dice tajante con una sonrisa en la cara que lo dice todo.

Luis Gasset está de nuevo ilusionado y no ha podido ocultarlo

Luis Gasset no puede esconder su felicidad al hablar de su nueva pareja y asegura que ahora está disfrutando mucho el hecho de tener una relación discreta. «Esa parte la llevo más discreta. He venido acompañado, está por aquí», desvelaba durante la noche del jueves, sin querer dar más detalles de si la persona con la que estaba se trataba de su nueva pareja.

Ágatha Ruiz de la Prada fue durante un tiempo su ilusión, pero ahora empieza una nueva etapa. Luis asegura que imagina que la diseñadora conoce que está de nuevo ilusionado: «Imagino que sí. Sigue habiendo muy buena relación con ella. A veces incluso mejor que antes. La distancia ayuda», ha reconocido.

«Es una persona extraordinaria», declara Luis sobre la diseñadora. De lo que también tiene que opinar es del reencuentro que esta tuvo con su expareja, Luis Miguel: «Un amigo de ella, yo encantado de que sea feliz y que disfrute de la vida, de verdad. Le deseo lo mejor y creo que ella a mí también me desea lo mejor. Con sus hijos hemos puesto un poco de distancia, pero mantengo contacto con Cósima. Pero todo está bien, sí. Yo sé que si pasa algo importante cuento con ellos y ellos conmigo».

Ágatha Ruiz de la Prada lanzó una pullita a Luis Gasset

A pesar de que han tratado de hacer ver que mantienen una relación cordial, parece que no es del todo cierto. Si antes sentía respeto y admiración, hace unas semanas no dudaba en definirle como un hombre “pijo” y “poco apasionado”. Se quejaba de que no rendía como ella esperaba en los juegos de alcoba. Unas revelaciones íntimas que pillaron a todos por sorpresa, también al empresario que, en respuesta, también describía cómo sería para él la pareja perfecta tras haber probado suerte con ella: “Mi mujer ideal es más discreta”. Algo que parece que ha encontrado.