Lucía Villalón ha anunciado que está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con el futbolista Gonzalo Melero. Ha sido la propia periodista deportiva, ahora presentadora en el canal DANZ, la que ha dado a conocer la buena nueva de su estado de buena esperanza, aunque con su anuncio llega también un lado negativo y es que el bebé que espera vendrá al mundo con problemas que le obligan a ser intervenido quirúrgicamente nada más nacer. “¡+1 bebé muy especial en camino”, comenzaba a desvelar la presentadora, que parece muy feliz con la noticia de que en breve se convertirá en mamá, aunque acaba de superar el primer trimestre de embarazo y aún queda mucho camino por recorrer. Más teniendo en cuenta que el bebé que espera ha sido diagnosticado con gastrosquisis.

“Este fin de semana hemos estado en la mejor ciudad que hay para rezar por nuestro bebé y para enseñarle que va a tener que ser fuerte y luchar más de la cuenta, como un gladiador”, comienza a desvelar las dificultades con las que se ha encontrado Lucía Villalón al iniciar su aventura en la maternidad. Y es que el pequeño ha presentado una problemática por la que deberá ser operado tras su nacimiento, como así detalla la periodista: “Estamos de 14 semanas y le acaban de diagnosticar gastrosquisis… algo de lo que no habíamos oído hablar jamás pero en lo que nos vamos a hacer expertos”, acercaba con optimismo Lucía, a sabiendas que le toca luchar más que cualquier madre por su hijo, pero feliz por el mero hecho de saber que le tendrá entre sus brazos y que será “un bebé muy especial”.

La gastrosquisis que han diagnosticado al bebé que espera Lucía Villalón es una afección poco común y para no alarmar a sus seguidores no ha tenido reparos en informarse bien para detallar en qué consiste y qué pasos le toca dar para que su hijo con Gonzalo Melero nazca antes de tiempo por su propio bien: “Al parecer no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo; tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea, y le tendrán que operar nada más nacer… se nos parte el alma solo de pensarlo… que tenga que pasar por algo así tan chiquitito, pero puede con esto y mucho más”, dice optimista la periodista respecto a los problemas de salud que presenta su vástago.

Pero no solo su futuro hijo tiene un largo camino que recorrer para terminar de formarse antes de nacer y ser operado, sino también sus impacientes papás tienen mucho trabajo por delante. Lucía Villalón es consciente de ello: “Nosotros tendremos que ser fuertes y aprender. Por ahora sabemos que está bien, que no le duele ni sufre, que está tan tranquilo en mi tripa dando saltos y dándome náuseas y esperamos que así siga hasta que decida que quiere conocernos en persona. Y aquí estaremos esperándole, porque así le queremos todavía más si se puede”, cierra su doble anuncio Lucía Villalón, que no solo ha sorprendido a sus seguidores con el decisivo paso que está a punto de dar con el futbolista Gonzalo Melero, al formar una familia con la llegada de su primer hijo, sino también las complicaciones que se han encontrado en su aventura y que no ha hecho más que darles más fuerzas en cumplir su sueño y el deseo de tener al fin a su hijo en brazos sano y salvo.

