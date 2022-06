Hacía tiempo que no teníamos noticias de Loly Álvarez. La que fuera concursante de ‘Supervivientes 2019’ ha pasado una etapa especialmente dura debido a sus importantes problemas de salud. Así lo ha confesado la polifacética artista quien ha reconocido que, incluso, ha temido por su vida. «Llevo apartada casi seis meses de esta ventana maravillosa al mundo y a vosotr@s por motivos de salud graves», ha explicado a través de su perfil de Instagram. Aunque no ha detallado qué enfermedad padece, sí que ha indicado que en un primer momento le dijeron que sus días «podían estar contados, o simplemente acabarse».

Todo ocurrió el pasado mes de diciembre cuando fue sorprendida por un diagnóstico demoledor. Un capítulo que intentó afrontar y asimilar con cierta entereza. Fue entonces cuando hizo balance de su vida y mantuvo la esperanza de permanecer el tiempo necesario para realizar ciertos sueños aún por cumplir y muchos proyectos.

Loly Álvarez se muestra esperanzada

La artista se ha sincerado como nunca y ha confesado haber pasado los seis meses más duros de su vida. «Cóctel de pérdidas personales, salud quebrada, y miedo inconsciente a no saber si existirá ‘mañana’. No como futuro cercano, sino como algo tan inmediato como pensar que quizá ya has visto nacer tu último día, o quizá no», ha añadido. La artista ha señalado que durante esta etapa ha sido presa de la «angustia» de forma «cotidiana y opresiva». También que ha sentido cierta impotencia por desconocer el principal origen de su enfermedad.

Loly Álvarez ha reconocido que ha vuelto nacer y que su dolencia se pudo coger a tiempo. «Mi pronóstico ahora no es como fue en su día. Estoy saliendo de ello», ha explicado. Aunque también recalca que no se recuperará nunca y que continúa con su tratamiento, pero existe un ápice de esperanza. «Es algo que tengo desde que nací», ha afirmado sin entrar en más detalles. Asimismo afirma que a partir de ahora intentará llevar «algo parecido a una vida normal, que me permitirá continuar, y terminar esas pequeñas cosas que siempre me han dado la vida, esos sueños e ilusiones que ahora más que nunca necesito cumplir, y acabar».

«Vivir y amar»

La cantante, actriz y colaboradora de televisión ha sacado las fuerzas necesarias para agradecer el apoyo y el cariño que ha recibido por partes de sus seguidores a quienes les confiesa que todo está yendo mejor. «Para vuestra tranquilidad, y la mía, he de deciros que una vez finalizado todo el proceso diagnóstico, tengo la esperanza de ir subiendo los peldaños en mi tratamiento que me quedan por subir», ha indicado. Concluye uno de sus posts más personales con estas sabias palabras: «Que nada empañe vuestra felicidad ni el deseo de ser felices, VIVIR Y AMAR, y que disfrutéis de lo realmente importante de esta VIDA tan corta y sorpresiva, pero aún así maravillosa».