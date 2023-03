Lara Dibildos desvela cómo se despidió de su madre, Laura Valenzuela

El pasado 17 de abril, Lara Dibildos le daba su último adiós a su madre, Laura Valenzuela. La muerte de la presentadora ha supuesto el fin de una era en la televisión pues fue la primera gran drama de la pequeña pantalla. Dos semanas después del fallecimiento, la actriz y presentadora se ha sentado en el 'Deluxe' y ha revelado cómo fue su despedida con su progenitora y cómo vivió los últimos años de su enfermedad.

Lara Dibildos se ha sincerado dos semanas después de la muerte de su madre. La presentadora y actriz ha destacado la gran fuerza que tuvo Laura Valenzuela hasta el final de sus días, así como la buena calidad de vida de la que ha gozado en los últimos años a pesar de su enfermedad. "Nos conocía hasta el final. A mí y a sus nietos y a la gente que estábamos con ella", cuenta. La ex de Escassi se mudó con su progenitora poco después de la pandemia para que no estuviera sola y estar junto a ella cuando lo necesitara. "Su alegría eran sus nietos. Cuando me iba de viaje y volvía tenía una alegría... comíamos juntas, desayunábamos juntas. Ella descansaba mucho... hemos tenido muchísimos momentos", rememoraba a punto de romperse.

Con un gran nudo en la garganta, Lara Dibildos también ha revelado cómo se despidió de su madre: "No callé. Debía pensar que que pesada es mi hija. La hablé. No sabes. Te dicen que escuchan, pero todo cosas bonitas, con amor". Ante esto, la actriz también ha reconocido que se ha fustigado mucho pensando en algunos momentos en los que no pudo estar con su progenitora en el pasado: "He tenido que trabajar mucho, me he encerrado mucho a escribir y estando en la misma casa yo estaba encerrada. A lo mejor podría haber aprovechado el tiempo con ella. A veces, siento no haber pasado mas tiempo con mi madre". No obstante, considera que la veterana comunicadora ha sido muy feliz durante sus 92 años y siempre ha estado muy bien acompañada.

Echando la vista atrás, Lara Dibildos ha admitido que las adversidades a las que se enfrentó a la vida le hizo estar más unida a su madre. "Cuando estuve enferma de cáncer, mi padre no pudo venir, alguien tenía que trabajar, y fue ella la que me acompañó a Houston. Luego ella tuvo un cáncer de mama y también fuimos dos", recuerda. La muerte de su padre también provocó que estuviera más tiempo con su madre e intentó que pasara más tiempo con su nieto mayor.

La carta de despedida de Lara Dibildos a su madre, Laura Valenzuela

Tras el fallecimiento de su madre, Lara Dibildos dio las gracias a los medios de comunicación por el apoyo que siempre se dio a su madre. "Han sido años difíciles, habéis tenido un cariño y un respeto siempre", decía. La intérprete terminaba sus declaraciones con unas palabras de elogio dirigidas a la veterana comunicadora: "Ella es única". Asimismo, le escribió una preciosa carta de despedida. "Buen viaje mamá. Tus nietos y yo te enviamos mucha luz en tu viaje y que te reencuentres con papá. Como le decías a tus nietos, te queremos hasta el infinito y más allá. Siempre juntas", detallaba, sin ocultar su profundo dolor. "Te quiero y te querré siempre", insistía.