Aitana Ocaña ha pasado unos días de lo más intensos después de haber asistido a la boda de Lele Pons en Miami. A este enlace matrimonial asistieron numerosos rostros conocidos, entre ellos la cantante española, su amiga, Lola Índigo, Sebastián Yatra y Mau y Ricky Montaner, entre otros. La que fuera finalista de 'Operación Triunfo 2017' ha aprovechado que se encontraba en Miami para pasar unos días de relax, pero ha aterrizado en Madrid durante la mañana de este miércoles. Allí se ha encontrado con la prensa, que le ha preguntado por los avances de su relación con el cantante colombiano.

Siente gran cariño por la cantante, con la que llegó a trabajar hace unos años. Eso le ha servido para recibir la invitación a la boda: "A Lele yo la conocí hace mucho tiempo, hace unos cuatro años hicimos un remix juntas y cuando he ido a Los Ángeles hemos cenado juntas y la verdad que le tengo mucho cariño. Conocía más a Lele que a Guaynaa y por eso me invitó. Siempre ha sido muy buena conmigo". En cuando a la celebración, Aitana guarda un buen recuerdo: "La boda ha sido muy divertida, pero estoy súper cansada porque no he dormido absolutamente nada", empieza diciendo cuando ve a la prensa. Eso sí, ha demostrado una vez más su simpatía atendiendo a los reporteros con cariño.

Sin embargo, cuando le preguntan por Sebastián Yatra, Aitana se muestra nerviosa. "Yo no es que no hablo de eso". Además, asegura que está feliz: "Yo en la vida siempre estoy muy feliz. Claro que sí. Soy muy agradecida con todo lo que me está pasando. Yo es que de esas cosas ya sabéis que no hablo". Aitana insiste en que no quiere hablar de su relación pese a la insistencia de la prensa: "Chicas, yo de verdad que os lo agradezco, estáis siendo muy tiernas y muy simpáticas pero es que ya sabéis que no Si la última vez no os dije nada hoy tampoco" e insiste que siempre está "en la vida siempre muy feliz".

Vídeo: Europa Press.