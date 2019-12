4 El posible motivo de su enemistad

Aunque no se hagan ningún feo público y prefieran dar la callada por respuesta cuando son preguntadas por el rumor de que no se llevan bien, lo cierto es que la relación de Pilar Rubio con Lorena Gómez no es comparable con la de su anterior cuñada, Vania Millán. Cuando la modelo rompió su matrimonio con René Ramos, Lorena ocupó su lugar, pero tan solo en el corazón del hermano del futbolista, no en el de la presentadora, que sigue fiel a Vania.