El próximo 6 marzo Isabel Pantoja se subirá al escenario del Wizink Center para deleitar a los presentes con todos los éxitos que ha cosechado durante sus casi 50 años de profesión. La tonadillera, con bata de cola y micrófono en mano será la viva imagen de que el folclore en España sigue teniendo su público ¿o no?

A menos de dos meses para que se produzca el evento, la venta de entradas está siendo un éxito. Un triunfo si se mide en el contexto y la situación adecuados. Han pasado dos meses desde que las entradas se pusieran a la venta y lo cierto es que la tonadillera ha venido más de un 90%. Según la web encargada de su comercialización, tan solo quedan 298 entradas por asignar. Una buena nueva si se tienen en cuenta las últimas veces que se ha subido a un escenario. Cabe recordar que, en el año 2017, cuando salió su primer trabajo tras su compás de espera, comenzó una gira internacional que no tuvo tanto poder de convocatoria como se esperaba. Del mismo modo, el febrero pasado, volvía a intentarlo con un último concierto que tampoco conquistó a mucho público. Ahora, tras su paso por ‘Supervivientes’ y su contrato con Mediaset parece que la Pantoja vuelve a ser admirada.

¿Éxito real?

Pero ¿es un éxito real? ¿Estaríamos hablando de triunfo si estos mismos datos los oiginara, por ejemplo, Raphael? Claramente no. Valoramos el éxito de Isabel Pantoja teniendo en cuenta su curriculum más inmediato, pero si fuera otro intérprete de su estirpe o generación, no utilizaríamos estos términos. Prueba de ello es el ya citado caso de Raphael. El artista se encuentra sumergido en su gira reSinphónico y hace menos de un mes colgó el sold out en un doble concierto en el mismo recinto que lo hará Isabel Pantoja. En ese mismo caso se encuentran Serrat y Sabina quienes han tenido que confirmar un nuevo concierto en la capital debido a la fulgurante venta de entradas. Serán cuatro los conciertos que la pareja celebre en Madrid.

De momento, Isabel Pantoja solo dará un único concierto en la capital y en sus redes sociales y página web no se oferta gira alguna por otras ciudades.