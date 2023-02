La declaración de amor de Ana Rosa Quintana a su marido con la que ha dejado boquiabiertos a todos

Las redes sociales, los platós de televisión...han sido muchos los escenarios que este martes 14 de febrero han servido para que famosos se declaren públicamente a sus parejas, aunque algunos de ellos han sido completamente inesperados. Ejemplo de ello Ana Rosa Quintana, quien ha aprovechado el Día de los Enamorados para explicar qué siente por su marido, Juan Muñoz, sacando su lado más romántico, a pesar de que nunca suele hacerlo. Meses después de volver al trabajo y de que él le demostrara en su momento más duro que es su pilar más férreo, la periodista ha abierto su corazón mirando a cámara y sin dudar ni un instante acerca de lo que quería decir.

"Vamos a cumplir ya casi 25 años y estoy exactamente igual de enamorada o más que el primer día", ha dicho sin titubeos. 19 años casados, 25 juntos, dos hijos en común e infinidad de momentos vividos a su espalda, Ana Rosa y Juan Muñoz forman una de las parejas más sólidas de nuestra crónica social. Una vez más la presentadora ha dejado con sus palabras boquiabierto a todo el mundo y es que no suele dejar ver esta faceta públicamente, lo que ha provocado que resultara más llamativo. De hecho, algunos de sus compañeros se han sorprendido con su confesión, entre otros, Joaquín Prat, quien se limitaba a aplaudir el gesto de su jefa, elogiando lo que había dicho ante millones de espectadores. "Qué bonito", aseguraba.

Ha asegurado que "es su gran amor" y que el mejor regalo que le ha podido dar en sus casi bodas de plata son "dos hijos maravillosos". Contrajeron matrimonio en el año 2004, no obstante, desde entonces han hecho frente a momentos dulce y a otros que no lo eran tanto. Un cuarto de siglo en el que dejan ver que forman un fantástico equipo, en especial, cuando la vida daba un giro inesperado. La propia Ana Rosa lo ha confesado en alguna ocasión, instantes en los que ha presumido de la excelente persona que tiene la suerte de tener a su lado. "Juan me hace sentir la mejor persona del mundo, me hace reír, me ha acompañado a todas las sesiones de radio y quimioterapia, a mis operaciones… Es un compañero de vida estupendo", ha dicho la también empresaria.

La periodista no ha sido la única de 'El programa de Ana Rosa' que ha querido dejar ver el momento tan dulce que está viviendo. Joaquín era otro de los rostros que reafirmaba que está muy enamorado de Alexia Pla, la mujer por la que bebe los vientos desde hace ya algunos meses. "Viva el amor, siempre he pensado que querer también es sufrir... pero, ¿y lo bien que se está cuando uno está enamorado?", bromeaba, aunque esa no era la primera vez que hablaba de lo bien que le hace sentir su nueva compañera de vida.