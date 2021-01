Después del ultimátum de 24 horas, Kiko Rivera vuelve a mandar un rotundo mensaje a su madre, Isabel Pantoja, con el que deja las cosas más claras que nunca.

Como es habitual en él, Kiko Rivera no solo está pisando los platós de televisión para seguir atacando a su madre, Isabel Pantoja. El dj emplea sus redes sociales para mandar mensajes y reflexiones que tienen que ver con el momento que atraviesa. Después de haber dado un ultimátum a su madre -que esta por supuesto ha desoído-, ahora le manda un nuevo pildorazo.

«No te compliques. Es mucho más sencillo… Espera, te lo explico… Si no estás conmigo ahora no lo vas a estar más adelante. Fin 😎», escribe Kiko Rivera junto a una instantánea de él mismo. Con este rotundo mensaje, el dj quiere dejar claro que si la cantante no da el paso ahora de arreglar las cosas, no va a pasar más tarde.

La imagen que ha compartido el dj junto a este mensaje demuestra cómo espera a que su madre vaya a dar el paso de ponerse en contacto con él. Esto hace ver que Kiko Rivera, que está pasando una época complicada en lo que se refiere a polémicas familiares, está tranquilo y espera seguir luchando para defenderse.

Kiko Rivera manda un rotundo mensaje a su madre en plena polémica

Kiko Rivera ha querido, de esta forma, dejar las cosas claras a su madre. Pero Isabel Pantoja parece seguir convencida de que no va a dar ningún paso, por lo menos por ahora. De hecho, la tonadillera sigue encerrada en Cantora junto a su madre y su hermano, Agustín Pantoja, desde donde está viendo todo el revuelo mediático que están provocando las palabras de su hijo en los platós de televisión.

«Tienes 24 horas, mamá», le decía el pasado domingo

Hace apenas unos días, Kiko Rivera mandaba un ultimátum a su madre que cogió a todos de sorpresa. Kiko Rivera nunca ha querido tomar medidas legales contra Isabel Pantoja, pero si la artista no reacciona, así lo hará. «Tienes 24 horas, mamá. Te voy a dar la última oportunidad de ponerte en contacto conmigo», le decía durante su última entrevista. Y es que si continúa como hasta ahora va a tomar medidas para rendirle cuentas de todo «lo que hayas hecho en mi nombre». Y su madre decidió no dar ningún paso dentro de esas 24 horas, por lo que Kiko podría estar más decidido que nunca a ir contra su madre.

Kiko Rivera desvelaba hace unos días que el pasado miércoles fue a firmar para revocar los poderes que le dio a su tío Agustín y a su progenitora. «Ya están firmados. Me comentan mis abogados que la mayoría de los errores de mi madre ya han prescrito». De proceder legalmente, entonces le llegaría a la artista un requerimiento del notario y tendría que rendir cuentas. «Es algo que me cuesta muchísimo».

Nuevamente, el DJ fue demoledor con la tonadillera: «Ahora me doy cuenta de que he vivido con una desconocida. No conozco a mi madre». Confirmaba que no le había dado tiempo a gastar el dineral que ha ganado durante su dilatada trayectoria y que, además, no tiene grandes caprichos. También se defendía firmemente: «Yo no soy ningún mantenido, los mantenidos son los que te rodean».