Hace tan solo dos semanas, Kiko Rivera vivió el gran susto de su vida tras ser ingresado a consecuencia de un ictus del que se recupera poco a poco. A sus 38 años, el hijo de Isabel Pantoja está volcado en esta nueva etapa de su vida volcado, principalmente, en dos aspectos: su familia y su trabajo. «Me voy a centrar en mi trabajo. No quiero que mis temas personales eclipsen las horas que mi equipo yo dedicamos a la música», recordaba recientemente. Para conseguirlo es fundamental el apoyo de su mujer, Irene Rosales, quien le acompaña en todo momento. Este lunes, al DJ se le ha visto en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, donde tiene su residencia, después de recoger a las dos hijas que tienen en común del colegio. Queda claro que aunque aún no está al 100%, tiene toda la voluntad del mundo de retomar sus rutinas.

Vídeo: Europa Press

El sevillano se encuentra inmerso en el tratamiento farmacológico que le recomendaron sus médicos tras sufrir un ictus. También ha empezado un tratamiento «con mi psicóloga», tal y como él mismo ha contado. En su camino a su recuperación ha tomado decisiones radicales, como dejar de fumar. «Todo muy bien, gracias a Dios está funcionando y esperemos que siga siendo así», ha confesado este lunes en su encuentro con la prensa gráfica. «He sido un gran fumador y ahora me siento muy bien. Ahora no me asfixio tanto».

Lo cierto es que a Kiko Rivera este revés de salud le ha cambiado por completo la perspectiva que tenía de la vida. Ahora es más consciente que nunca de que debe cuidarse. «Retomo mi vida con normalidad, dejando de lado conflictos familiares (…) Pensé que no salía de esta, pero no tengo ninguna secuela importante«, ha contado el músico en la plataforma en la que tiene su propio canal.

Vídeo: Europa Press

A día de hoy, Kiko Rivera ha recuperado gran parte de la movilidad que perdió tras su percance de salud. Ahora puede caminar sin dificultad, aunque aún cojea un poco, y puede mover los brazos con normalidad. Asimismo, ya vuelve a controlar los músculos de su rostro. Eso sí, «algo ha cambiado para siempre» en él. Ahora sale lo justo de su casa, solo para lo estrictamente necesario, como llevar o recoger a sus pequeñas del centro escolar. Confía en que todo lo que está haciendo lo ayude a sentirse bien.

«Hago deporte a diario sin esfuerzo», ha explicado. También ha retomado su actividad en las redes sociales, aunque no de manera tan frenética como solía hacer antes. «Quiero agradecer a mi mujer que no se ha separado ni un minuto y a mis hijos, estoy agradecido por la familia que tengo, pero necesito un tiempo para recuperarme al 100 %», subrayaba recientemente.