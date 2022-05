Kiko Rivera parece estar muy al tanto de todo lo que ocurre en torno a su familia. A pesar de que no se habla con ningún miembro, el dj conoce todo acerca de lo que le ocurre a todos ellos. Después de la entrevista que ha ofrecido su hermana, Chabelita Pantoja, en el plató de ‘Sábado Deluxe’, apenas una semana después de que lo hiciera él, Kiko ha recordado a su abuela fallecida el pasado mes de octubre.

Kiko Rivera felicita a su abuela cuando hubiera sido su cumpleaños

Lo hace justo cuando Doña Ana hubiese cumplido 91 años. Pero lo que ha llamado la atención del mensaje que le ha dedicado públicamente ha sido el ataque tan rotundo que ha lanzado a su hermana y a su prima, Anabel Pantoja, que se encuentra ahora participando en la última edición de ‘Supervivientes’.

«Yaya mía hoy cumplirías 91 te recuerdo y te siento ❤️ Me encantaría tanto poder hablar contigo de todo lo que me pasa… Pero me conformo con saber que eres mi ángel de la guarda. Te quiere tu nieto favorito. Besos al cielo porque si estás en legumbres sitio ese es el cielo ❤️ Esta foto es la primera vez que viniste a mi casa ese día montamos una fiesta de baile y canté como a ti te gustaban… Dios cómo te echo de menos», ha escrito el hijo de Isabel Pantoja rotundo.

Lleva meses sin hablarse con su hermana

En este mensaje ha llamado la atención el «te quiere tu nieto favorito». Se entiende como un dardo a su hermana y a su prima, con las que no tiene relación desde hace meses. Las desavenencias provocadas por una de las últimas entrevistas de Kiko, en las que el dj atacaba con dureza a su hermana hacía que Chabelita tomara la drástica decisión de no tener relación con su hermano y no perdonarlo.