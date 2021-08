Kiko Rivera ha anunciado este viernes el lanzamiento de su nueva marca de ropa bajo el nombre de ‘Kantora is mine’ (Cantora es mía)

Esta semana, Kiko Rivera no para de sorprender a todos sus seguidores. Si este jueves entraba en quirófano y no revelaba de qué se trataba, este viernes ha lanzado su nuevo proyecto profesional que ha dejado a todos ojipláticos. Hace escasas horas que veía la luz la firma de ropa del DJ. bajo el nombre de ‘Kantora is mine’ (Cantora es mía), lanzando así un dardo envenado a su madre, Isabel Pantoja. Hace precisamente un año que comenzó el distanciamiento entre madre e hijo y a juzgar por lo que vemos, no parece que a corto plazo pueda haber un acercamiento entre la tonadillera y el DJ.

Así es la nueva marca de Kiko Rivera que dará mucho que hablar

«Ya llegó el día del estreno de mi nueva marca… Espero os guste y tenga una bonita aceptación para ir mejorándola y haciendo más cositas…. Espero la disfrutéis tanto como yo creándola. Os quiero ❤️», ha escrito el artista en su perfil de Instagram junto a una foto donde podemos ver el logo de su nueva marca de ropa. La imagen del logo está compuesta por un toro con alas, haciendo alusión a Cantora y a su padre, Paquirri, y una corona. Además, se puede leer la palabra ‘Kantora is mine’. Esta claro que este proyecto profesional del Dj. dará mucho que hablar y no sentará nada bien a su madre, Isabel Pantoja.

Lo cierto es que ya en la publicación ha habido cierta controversia sobre el logo de su marca de ropa, de la que a continuación os mostraremos algunas de las prendas. Son muchos de sus seguidores los que han comentado sobre ello. «Me sobra el toro, lo demás de 10❤️», «Si Cantora la ganó su padre toreando, creo que el toro no sobra, soy antitaurina, pero lo que es, es!!», «A mi el logo sinceramente no me gusta. Una cosa eres tu como Kiko Rivera, y otra q saques una marca (para vender aún no sabemos que), y el logo sea “Kantora es mia”. Cantora es tuya, claro q si, tu parte, pero esa frase significa mucho más, y no lo veo adecuado.» o «Enhorabuena Kiko 👏🏻❤️ Te deseo mucho éxito en este nuevo proyecto, te lo mereces» han sido algunos de los comentarios que ha recibido. Tal y como habéis podido leer, son de lo más variopintos.

Ya puedes hacerte con los artículos y prendas de la nueva marca de Kiko Rivera

La nueva colección de Kiko ya está puesta a la venta a través de una página online. Una selección de artículos en los que puedes comprar camisetas, sudaderas, gorras, fundas para el móvil, mochilas o incluso tazas para desayunar con Kiko Rivera presente. Te mostramos algunos de los artículos.