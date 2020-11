El DJ ha dejado claro que ya no hay marcha atrás en la guerra que ha emprendido contra Isabel Pantoja.

La guerra entre Kiko Rivera y su madre sigue sin tener tregua. Más bien se recrudece por días. Cuando creíamos que el DJ ha dicho todo lo que tenía que decir sobre Isabel Pantoja nos ha vuelto a sorprender con unas inesperadas declaraciones. Después de semanas lanzando duras acusaciones contra la cantante, el sevillano cree que la relación ha llegado a un punto de no retorno. Ya no hay vuelta atrás. La brecha que se ha abierto entre ellos es tan grande que ya no hay manera de arreglarlo.

Rivera «no se arrepiente» de sus ataques a su madre

«La relación con mi madre está muerta, es irreparable». Con estas palabras, hechas públicas a través de Rafa Mora, el hijo de la tonadillera ha dejado claro que no existe posibilidad alguna de solucionar el doloroso conflicto familiar. «La perdonará, pero cuando he hablado con Kiko lo he visto confuso. Ahora mismo lo he visto muy frío y como si hablara de una persona ajena», ha subrayado el colaborador. El valenciano ha comentado que el músico ha hecho referencia a su progenitora como si se tratase «de una persona desconocida” y ha afirmado que si Kiko habla “Cantora explota”. Asimismo, ha señalado que Kiko tendría «pruebas» de que su madre hablaría mal de su mujer, Irene Rosales. «No se arrepiente, no se retracta ni una coma”, ha transmitido Mora.

El mensaje de Kiko se produce horas después de que la artista se pronunciara por primera vez sobre la pugna con su primogénito a través de un comunicado que ha hecho público su abogada, Cynthia Ruiz. En él, señala que «no puede tolerar determinadas noticias completamente falsas, vertidas impunemente por periodista y colaboradores, que difunden informaciones con una ligereza rayana en una falta de diligencia profesional ciertamente inexcusable, llegando incluso a insinuar actuaciones cuasi delictivas» atribuidas a su persona.

Isabel Pantoja habla de la «falsedad de las informaciones difundudas»

En su misiva hace referencia también a la propiedad que la enfrenta a Kiko, Cantora, así como a otros inmuebles que posee. «Hemos podido verificar con nuestra cliente Doña Isabel Pantoja, la falsedad de las informaciones difundidas en los medios de comunicación, relativas a la titularidad de los inmuebles familiares, vehículos, deudas y/o créditos frente a particulares u otros organismos oficiales y, en general, a la situación patrimonial de familiares cercanos. En concreto, por lo que se refiere a la titularidad de un inmueble sito en San Sebastián de los Reyes y de un vehículo, sobre el que determinados medios vienen realizando delirantes conjeturas, sobre operaciones de dudosa legalidad, aludiendo a la titularidad de terceras personas -físicas o jurídicas- para evitar no se sabe muy bien qué».

En el texto, la abogada de Isabel Pantoja advierte que «emprenderemos las acciones legales oportunas contra todas aquellas personas y medios de comunicación que hayan difundido semejantes informaciones» sobre la cantante, ya que «las mismas afectan a su honor, intimidad personal y familiar» y carecen del «requisito de veracidad y del más mínimo interés general, tratándose de simples rumores no contrastados». Toda una declaración de intenciones por parte de la andaluza, que llevaba semanas sin hablar públicamente sobre su enfrentamiento con su hijo. Ahora lo ha hecho dando un golpe sobre la mesa. Está cansada de que su nombre ocupe todos los titulares y está dispuesta a echar el freno como sea.

En uno de sus posts más recientes, Kiko Rivera compartía con sus seguidores cómo está su estado de ánimo tras desatarse la tormenta contra la mujer que le dio la vida. «Lo único que sé con certeza, es que lleva toda una vida aprender cuándo hay que callar, cuándo hay que hablar, cuándo decir sí y cuándo decir no. (By mi amigo @elarrebato ) Y no puedo estar más de acuerdo😌», detallaba. «Que tengáis una noche preciosa familia, por aquí vamos pa’lante siempre!❤️».