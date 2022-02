Tras las explosivas declaraciones de, Kiko Rivera contra habelita Pantoja, el DJ está en boca de todos. El pasado miércoles, el músico lanzaba durísimas revelaciones sobre su hermana. De ella ha dicho que se intentó suicidar y que llegó incluso a agredirla: «Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas». Sus palabras han provocado una auténtica revolución mediática que ha indignado a muchos de sus seguidores. A muchos les cuesta entender cómo ha dicho públicamente afirmaciones como «a Isa no la considero mi hermana». Como es lógico, sus frases han provocado un profundo dolor en Isa. «Siempre se cree superior a mí, Lo que me ha causado no es rabia ni es daño, es dolor», ha reconocido. Ahora, al tsunami provocado por el andaluz se suman rumores sobre su posible crisis con Irene Rosales.

Este jueves, el reportero Pablo González ha asegurado varias bombas sobre el hijo de la tonadillera. Apunta a que habría pedido «un préstamo de 30.000 euros a espaldas de Irene». Según el periodista, lo ha hecho «para pagar los pufos que no quiere que se entere Irene. No tiene efectivo e Irene está fiscalizando el dinero para que no vuelva a alardear de que en su momento gastó 8 millones de euros». Pero aún hay más. González ha dicho que la relación de Kiko e Irene está tota. Y que él fue infiel a su mujer las pasadas Navidades. «Fue desleal a Irene las pasadas Navidades. Tuvo un tonteo con una chica y del tonteo pasaron a actos mayores. Kiko e Irene están separados. Viven bajo el mismo techo, pero están separados», ha señalado en el plató de ‘Sálvame’.

La sevillana «quiere que Kiko ponga todo su patrimonio a nombre de sus hijas», asegura Pablo González

«Una vecina me ha dicho tienes que venirte con una grabadora. Las voces se escuchan desde la calle. Ella le dice ‘tienes que confiar en mí». Este le contesta: «Hago lo que me da la gana, es mi dinero». Su mujer le insiste: «Te vas a quedar solo. Solo me tienes a mí y a las niñas». El reportero añadía: «Siempre están discutiendo por temas de dinero».

«Irene quiere que Kiko ponga todo su patrimonio a nombre de sus hijas. Pretende que sus hijas no pierdan la herencia de lo que tiene Kiko. Han dado unos pasos en el notario de Castilleja de la Cuesta. Kiko ha ido personalmente y el notario ha ido otras veces a su casa», ha puntualizado Pablo González. «Ella está intentando proteger lo poco que le queda a Kiko».

Ha vuelto a salir de juerga a espaldas de su mujer, Irene tiene pillado al grupo de amigos de Kiko. Uno de ellos es su representante, pero este le ha fallado a Irene. Kiko hace tejemanejes para poderse pegar juergas con sus amigos. Con la excusa de que está grabando discos, allí ocurre de todo y Kiko se lo oculta a Irene

Sobre las palabras de Pablo González, Rafa Mora se ha manifestado. «Lo que estás diciendo es totalmente falso. Irene apoya a Kiko, está a su lado y están fenomenal. Me han confirmado que no tienen ningún problema económico a día de hoy», le ha dicho.

Rafa Mora: «Kiko está destruido»

El colaborador ha recordado que Kiko Rivera «no ha superado lo de su madre. De la noche a la mañana se encontró que podía haber sido una persona adinerada y que podría haber vivido una vida de ensueño. El día que muere su abuela se dan un gran abrazo desde entonces está destruido». El colaborador ha defendido a su amigo sobre lo que ha dicho de Isa Pantoja: «Sí la considera su hermana, al 100%. He vivido muchos momentos desde que Isa era pequeñita». Asimismo, ha hecho hincapié en que lo está pasando muy mal: «Lo he visto tocado, pero no sé si realmente se ha dado cuenta de que lo que ha hecho está mal. Desde que tuvo el problema con su madre está mal y tiene una tara complicada, es lo ha marcado mucho. Mañana a mí mi madre me falla y me estafa no sé cómo reaccionaría».

