Kiko Rivera ha concedido una entrevista en la radio, donde ha hecho una confesión que demuestra que está mucho más cerca de su madre, Isabel Pantoja.

Kiko Rivera sigue dando giros inesperados. El Dj tras acudir a Cantora y reunirse con su madre, Isabel Pantoja, ha vuelto a tender puentes con ella. Su reconciliación parecía imposible, ya que los dardos del músico hacia ella eran continuos, pero parece que algo ha cambiado en él. Tras perder a su abuela, madre e hijo pudieron hablar y charlar sobre algunas de las rencillas que les han alejado estos meses. El hijo de la tonadillera ha reflexionado y, buena prueba de ello, las declaraciones que ha dado este viernes en la radio. Kiko Rivera participa en los Premios Radiolé, una entrega que podría dar mucho que hablar si se tiene en cuenta que podría acudir Isabel Pantoja a ver a su hijo. Más si se tiene en cuenta que el propio Kiko la invitaba en pleno directo ante miles de oyentes.

Estas palabras que han pillado por sorpresa han llegado después de que el presentador, Joaquín Hurtado, le preguntara a Kiko sobre la artista. «¿Te imaginas que tu madre se planta en los premios?», decía el periodista. En ese momento, el DJ se emocionaba y era incapaz de articular palabra hasta que Kiko se ha dirigido a ella para invitarla públicamente a la entrega de premios. «Eso sería maravilloso, con el momento que estoy viviendo ahora…Solo de pensarlo me entran ganas de llorar. Mamá, si estás escuchando Radiolé, me encantaría que estuvieses allí conmigo. Voy a actuar por primera vez en esos premios. Para mí seria un placer tenerte allí. Igualmente se lo diré personalmente también», ha dicho, dejando boquiabiertos a todos. Esta invitación es una incógnita todavía si será declinada o por el contrario la aceptará, aunque pocos confían en que Isabel Pantoja aparezca en este evento.

No ha habido respuesta por parte de Isabel Pantoja, pero lo cierto es que si acudiera sería un auténtico bombazo. Pocos esperaban que Kiko Rivera acercara posturas con su madre, pero la última conversación que mantuvieron le hizo pensar. Habla con seguridad y deja claro que también le invitará en persona, siendo esta sin duda alguna una muestra de que todo está «volviendo a su cauce». La apoyó después de fallecer doña Ana y viajó desde La Graciosa hasta Cádiz para abrazarla, un gesto que a Isabel le emocionó especialmente. Así lo explicó su hija, Chabelita, este jueves en ‘El programa de Ana Rosa’, donde comentó lo importante que había sido para ella tener allí a sus hijos.

Con quien no pretende darse una segunda oportunidad es con Anabel Pantoja. Kiko Matamoros ha revelado que Kiko Rivera se siente traicionado por su prima, quien habría enturbiado la relación de Isabel con su hijo. Un papel que ha llegado a sus oídos, enfadándole hasta tal punto que dejó de seguirla este fin de semana en sus redes sociales. No acudió a su boda y parece no arrepentirse en absoluto tras descubrir las supuestas mentiras de su prima, Anabel Pantoja.

En sus redes sociales no ha dejado de lanzarle zascas tras escuchar las últimas declaraciones de su prima. Las tilda de mentiras y es que Kiko está con la escopeta cargada desde hace algunos dlías.