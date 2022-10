Hoy estoy más triste. Empiezo a asimilar lo que me ha ocurrido y, aunque voy mejorando, no puedo dejar de estar triste. Es cierto que he sentido el cariño de muchos, incluso de gente que no me esperaba, para ellos un fuerte abrazo. He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma», comienza diciendo el DJ.

Kiko Rivera el pasado viernes mantuvo en vilo a todo su entorno. Su familia se quedó en shock al descubrir que había sufrido un ictus , un accidente cerebrovascular por el que las 24 horas posteriores eran decisivas. Afortunadamente el músico se recupera de un susto, el que él y su esposa tildan como el más grande de su vida. Todavía sigue ingresado en el, donde se recupera y donde está siendo tratado por un equipo de expertos en esta área. Días después de lo sucedido ha hecho una reflexión y es que tiene claro que esto marca un antes y un después en su vida, ya que como él bien dice «ha vuelto a nacer». «