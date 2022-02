Este martes se ha escrito un nuevo capítulo en la a veces compleja relación entre Anabel Pantoja y Kiko Rivera. La colaboradora y el DJ han podido verse las caras. Eso sí, a través de las cámaras. El reportero José Antonio León ha hecho una peculiar entrevista al DJ, quien ha accedido a hablar en directo desde el balcón de su casa en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. El hijo de Isabel Pantoja se ha mostrado muy cariñoso con Anabel, con la que ha tendido un puente. «Claro que la quiero, cómo no la voy a querer», admitía. «Hablo mucho con ella». Incluso le enviaba un mensaje para animarla a tener un encuentro próximamente: «Vete para acá que quiero darte un abrazo».

La colaboradora, por su parte, saludaba a su primo con cariño en directo. Terminado su encuentro televisado con Kiko, ha contado que siempre ha estado abierta a recuperar la relación con su primo: «Nunca he perdido el contacto con la casa. Nunca he perdido el contacto con él. Evidentemente había un distanciamiento muy grande, pero a su familia lo quiero muchísimo». Emocionada, no ha ocultado que «lo que acaba de pasar hoy es importante». Y es que las constantes guerras entre los miembros del clan Patoja «son cosas que sufro, que luego me curo, que luego me bajo, que luego me enciendo».

En las conversaciones que han tenido recientemente, Anabel y Kiko han «hablado por el tema de mi padre», Bernardo Pantoja. Y el músico le ha dejado claro que está ahí para lo que necesite. «Que sepas que para lo que necesites», le ha escrito a través del chat. «Yo lo que quiero es que Kiko esté bien, que se recupere de su pierna, y que cuando pueda que vaya a ver a mi padre, que me haría mucha ilusión porque para mí su madre es como si fuera también mi madre».

Kiko Matamoros: «Me ha dado la sensación de que tiene claro que tiene que lavar su imagen»

Hasta aquí todo parece una idílica estampa de dos primos que buscan nuevamente la paz entre ellos. Sin embargo, Kiko Matamoros cree que la actitud de Kiko Matamoros corresponde a una estrategia de Kiko Rivera para lavar su imagen tras la polémica con Chabelita. «Tu primo hace quince días era el ser execrable que pisaba la tierra. Hoy eran todo buenas palabras para ti en público. A mí me ha dado la sensación de que tiene claro que tiene que lavar su imagen«, le ha espetado a la colaboradora. «Hoy has sido un muñequito que le ha venido muy bien para limpiar su imagen«, insistía.

Ante las palabras de Matamoros, Anabel se ha mostrado sorprendida: «Me choca que lo diga Matamoros porque él siempre lo protege y lo ayuda y no quiero pensar que sea verdad». Y reflexionaba sobre la cordialidad que ha mostrado su primo: «Me ha chocado que diga ‘aquí estoy’, la verdad».

A la opinión de Kiko Matamoros se sumaba la de Canales Rivera: «Pienso que Kiko está sometido a muchísima presión y es tanto el cariño y el respeto que siente Anabel por él, que él a veces incluso llega a utilizarla como comodín porque sabe que ella va a estar siempre».