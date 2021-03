Hace unas semanas, en una entrevista con Sofía Cristo sobre sus adicciones, Kiko Ricvera se comprometía a someterse a una terapia de recuperación

Kiko Rivera y Sofía Cristo se sinceraron en una entrevista en el programa de Twitch del DJ, ‘En casa con Kiko‘, y hablaron sobre los problemas de adicción. Fue en esta amena charla donde Kiko se comprometía a someterse a una terapia de recuperación en un centro de adicciones debido a que está viviendo una dura etapa en su vida que le podría acercar de nuevo a las drogas. Tras comprometerse a acudir a este centro, Kiko Rivera ya ha acudido a su primera sesión de terapia. Sofía Cristo ha viajado hasta la capital para supervisar la terapia y apoyar a su gran amigo en este momento tan complicado por el que está atravesando.

Sofía Cristo, un gran apoyo para Kiko Rivera

Recientemente Kiko Rivera le prometía durante una charla online que se sometería a una terapia presencial en un centro especializado para superar de una vez por todas sus adicciones. «Kiko Rivera sigue teniendo miedo a recaer en las drogas porque todavía no es libre», ha afirmado al respecto. Subrayaba que puede ayudar a otras personas porque conoce bien el infierno por el que están pasando, ella lleva tiempo totalmente limpia, pero le costó mucho superarlo. “Yo estaba perdida, dando tumbos, y me ayudaron”. Y así ha sido. Sofía Cristo está siendo un gran apoyo para el DJ, que ya ha acudido a su primera sesión. A la salida del centro, Sofía Cristo ha hablado sobre el plan terapéutico al que se está sometiendo Kiko Rivera. No te pierdas el vídeo y dale al play.

Vídeo: GTRES

A pesar de que Sofía no ha querido revelar muchos detalles debido a la privacidad de los pacientes de la clínica, sí que ha asegurado que «Kiko tiene su plan terapéutico hecho, que está en muy buenas manos y que, si él quiere contar algo, ya que os lo cuente él, pero yo por mi parte y por parte de los demás terapeutas, vamos a preservar su intimidad», cuenta a las puertas del centro. Además, la hija de Bárbara Rey habla del proceso largo al que se enfrenta el hijo de Isabel Pantoja: «Vosotros ya lo habéis vivido conmigo y esto es una carrera de fondo y esto dura mucho tiempo», añade.

Kiko, al borde del precipicio

El cantante ya contó en su momento que toda esta guerra mediática y personal que tiene con su madre le está pasando factura. Incluso ha asegurado que, en ocasiones, se ve al borde del precipicio y no quiere volver a caer en sus problemas de adicción. Por este motivo, ha decidido acudir de nuevo a esta terapia para ponerle solución antes de que el problema sea más grave. Además del apoyo de Sofía Cristo, su mujer, Irene Rosales, siempre ha sido un pilar fundamental para él y así sigue siendo.