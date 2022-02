«Simplemente quiero estar bien para mi familia, para mi marido y para mis hijos. Esto se me ha ido de las manos y no sé cómo gestionarlo. Os llamo para pediros ayuda. Necesito que me dejen tranquila. Necesito que se me deje en un poquito paz dentro de la intimidad que siempre he intentado tener y que me gustaría conservar», proseguía.