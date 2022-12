La muerte de Bernardo Pantoja ha avivado aún más la brecha dentro del clan Pantoja. Junco, la viuda del sevillano, está cansada de que la familia de su marido la haya apartado de todo. Desde hace varios días, además, asegura que está recibiendo presiones desde el entorno de la cantante, que le escriben «de madrugada» «diciéndole que le tiene que pedir perdón a la cantante». Harta de las «mentiras» que Anabel Pantoja dice sobre ella, ha decidido tomar cartas en el asunto. De momento, ya ha organizado una misa de difuntos en memoria del sevillano. El funeral se celebrará el próximo 20 de diciembre a las 20 horas en parroquia de San Gonzalo de Triana, en Sevilla. Y no ha invitado a su familia política. También ha emitido un comunicado para aclarar algunos puntos. Este es el escrito íntegro que ha dado a conocer este jueves:

«He pasado junto a mi marido Bernardo más de dos décadas. Él siempre ha sido una persona muy especial, no solo para mí, sino para el resto de las personas. Nunca ha tenido maldad, pese a que hay personas que pueden pensar lo contrario.

Únicamente pido respeto para mi persona. Tengo derecho legítimo para expresarme con claridad y no tengo por qué mentir sobre nada. Siempre que me enseñaron que la verdad, acompañada de la realidad, solo tiene un camino.

Pido a las personas que me están molestando dejen de hacerlo porque nada hará que mi camino de la verdad se redirija.

Quiero aclarar que mi nombre es Junko, y su significado es «pura, auténtica y obediente». Y así he sido junto a Bernardo cuando fuimos los mejores amigos, cuando fuimos compañeros, cuando fuimos pareja y cuando fuimos matrimonio hasta que la muerte nos separó. Gracias de nuevo a todas las personas que respetan mi figura como si viuda

Atentamente, Junko».

El comunicado emitido por Junco pone en evidencia el giro radical que ha dado la japonesa. Ante los últimos acontecimientos ha decidido romper su tradicional discreción y ha alzado la voz para decir ‘basta’. Durante los 20 años que ha estado al lado de Bernardo Pantoja apenas ha hecho declaraciones en los medios de comunicación, pero ya no está dispuesta a seguir callando. «Desde la entrevista que concedió ya no es la misma. Está en una actitid más positiva. Ya no tiene tanto miedo y no tiene por qué callar… Está cansada de todo esto», destaca José Antonio León, reportero de ‘Sálvame’, que mantiene una excelente relación con la exbailaora.

«Anabel miente», dice tajante la viuda de Bernardo Pantoja

Además del escrito que ha enviado a ‘Sálvame’, Junko (con ‘k’) ha enviado varios mensajes al periodista de Telecinco para aclarar que no necesita que Anabel Pantoja le resuelva papeleos relativos a su documentación, tal y como asegura la sevillana. «Quiero que Anabel mande inmediatamente mi DNI. Yo tengo que tener derecho. Tengo derecho. Por favor, quiero que digas que Anabel miente». Asimismo, le aclara a través de un mensaje de WhatsApp que Merchi, la madre de la excolaboradora, no le hizo ningún favor al firmar su divorcio de Bernardo. «Su madre Merchi encontró a un señor y le pidió el divorcio para casarse con ese hombre. Su madre no hizo ningún favor, ella quería casarse con ese hombre. ¿Para qué necesita la hija arreglar papeles? Yo sí. Su madre no hizo ningún favor».