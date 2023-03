Julián Muñoz, incómodo cuando le preguntan por Isabel Pantoja: "¡Dejadme tranquilo!"

Julián Muñoz no quiere ni oír hablar de Isabel Pantoja. Ni para bien ni para mal. El que fuera alcalde de Marbella solo al escuchar su nombre se altera, tanto que se ha molestado con la prensa cuando un reportero le ha preguntado por el triunfo de la artista en América. "Luego decís que pierdo los estribos, pero déjame, hombre. Te lo suplico", ha dicho visiblemente molesto. Ha recalcado su edad, asegurando que, aunque se encuentra muy bien, quiere vivir tranquilo a partir de ahora, una reacción llamativa que te mostramos en el vídeo de este artículo. Julián Muñoz vuelve a mostrar cómo sus nervios se crispan y cómo recordar su pasado con Isabel Pantoja no es de su agrado, de hecho, en sus últimas intervenciones se ha hecho más que evidente. Eso sí, no es el único tema que se le ha planteado, sino también el estado de su hija, quien hace tan solo unos meses se descubrió que tenía cáncer. Ha dado el último parte médico, dejando claro que su evolución es favorable, una excelente noticia que a él le ha hecho tremendamente feliz. "Los hijos son lo primero", ha puntualizado, declaraciones que para algunos son un zasca, pues Isabel no mantiene contacto con su hijo Kiko Rivera.

Vídeo: Europa Press

Desde hace tiempo nada más aparecer las cámaras se molesta y se niega a dar explicaciones. Suele cortar por lo sano, tal y como ha sucedido ahora ante los micrófonos de Europa Press, aunque en otras ocasiones su reacción ha sido todavía más brusca. Fue hace tan solo unas semanas cuando estalló contra un reportero al que le dijo que no se le ocurriera acercarse: "¡Qué ni te acerques, a diez metros de mí, soy un enfermo de riesgo, no te acerques. Ponte lejos que soy un enfermo de riesgo, cuatro metros, cuatro metros de mí, fuera, fuera!".

La actitud de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja también tomó la decisión hace años de no hablar de Julián Muñoz. La tonadillera está centrada en su carrera dentro y fuera de nuestras fronteras, tanto es así que son varios los conciertos que tiene firmados, fechas que revelan el buen momento profesional que atraviesa. La artista fue vista en Puerto Rico, por ejemplo, junto a algunos seguidores charlando de manera animada, apoyo que agradece allá donde va.