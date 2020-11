José Antonio Canales Rivera ha charlado en exclusiva con SEMANA y se ha confesado sobre la polémica que existe entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

«Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida«. Estas palabras de Kiko Rivera veían la luz este martes en su Instagram y, aunque no nombraba a ningún destinatario, claramente iban dirigidas a su madre, Isabel Pantoja, con quien, a día de hoy, mantiene una batalla encarnizada de la que todos los espectadores permanecen pendientes. Madre e hijo están enfrentados, entre otros motivos, por la herencia que le corresponde al DJ por parte de su progenitor, Paquirri. El joven está decepcionado por ciertas actitudes de la artista, un sentimiento que le ha llevado a destapar muchos de los secretos que permanecían a la sombra en Cantora. Mientras son muchas las voces que hablan sobre los protagonistas, SEMANA ha charlado en exclusiva con José Antonio Canales Rivera, primo de Kiko Rivera, quien muy amablemente nos ha respondido a esta polémica y se ha mojado sobre otras cuestiones sobre su vida.

Sin pelos en la lengua, el diestro ha dado su opinión acerca de este hecho que mantiene en vilo a todos. «Me sorprende, claro que sí, es su mamá…Que él se sienta timado y engañado por su madre es muy fuerte y muy duro. Es muy fuerte para nosotros imagínate cómo será para ella o cómo estará él», comienza diciendo a esta revista cuando se le pregunta por el bombazo que hace unos días saltó a los medios. De hecho, José Antonio Canales Rivera tiene más que claro cuál sería la posición de su tío si fuera testigo del enfrentamiento que existe entre Kiko Rivera y su madre: «Mi tío Paquirri se moría otra vez. Sería la decimoquinta vez que se moriría, no iba a ser la primera…Mi tío era tan puro, tan legal y tan honrado, tan trabajador y que haya llegado a pasar a un segundo plano por toda esta mierda que hemos levantado entre todos».

PREGUNTA: ¿Cómo está?

RESPUESTA: Estoy bien, eso es lo importante. No me puedo quejar según lo que está sufriendo la gente y en la situación que está el país.

PR: A comienzos de año dijo que iba a ser una buena temporada. Meses después llegó el COVID ¿Cómo se está apañando?

R: La idea era que hubiera sido una temporada buena, pero es que el año ha venido mal para todos porque con el coronavirus con el tema de los espectáculos se ha cebado con el cine, con el teatro, con todo…No puede haber aglomeraciones y te reducen al 50 por ciento el público y ¿quién va a pagar un espectáculo tan caro como el taurino sin que esté la televisión? Voy como buenamente puedo.

PR: ¿Hay muchas corridas que se le han venido abajo? ¿Tiene alguna pronto?

R: En septiembre di el año por terminado. Tenían en un principio en enero y en febrero porque tenía el festival con Francisco, Pereda y Cayetano, tenía en abril y mayo más corridas…Todo eso poco a poco pues suponía que se abriera el camino.

PR: ¿Cómo sobrevive un torero en estos tiempos?

R: Esto es como todo el que tiene ahorros se los come y el que no pues pidiendo favores

«Me estoy comiendo los ahorros»

PR: ¿Y en su caso?

R: Yo en mi caso comiéndome los ahorros.

PR: ¿Tenía algún plan B o pensó otro nicho durante la pandemia?

R: Yo hace muchos años pensé que en algún momento tenía que dejar de torear. Yo tengo mis ahorros, mi casa…e intento buscarme la vida lo más legal posible. Esto no lo esperas, puedes pensar cualquier cosa, salvo esto. Puedes pensar en otro negocio pero ¿qué montas hoy en día tal y como está todo? Nadie podía pensar esto, es como una peli…

PR: En su día a día intenta ser muy positivo e intenta contagiar al resto de esta actitud.

R: Yo soy así en el día a día. Profesionalmente yo en mi vida he tenido tantos altibajos que este es uno más, no podemos pensar ni me gustaría dejar que la gente que me quiere que piense que este es el último. Esto se va a acabar y después volveremos a la normalidad, el que sea capaz de trabajar pues volveremos a ello. Yo es que pienso así, llegan tiempos de austeridad.

PR: Toca apretarse el cinturón ¿no?

R: Llegan tiempos de escasez y hay que acoplarse.

«Tengo muy buena relación con Francisco y Cayetano»

PR: ¿Cómo está la relación con Francisco y con Cayetano? ¿Se recuperó por completo el contacto?

R: Sí, afortunadamente tengo muy buena relación con los dos. Hoy precisamente he estado toda la mañana con Cayetano. Ahora mismo yo creo que esto dura eternamente…El tiempo como decían lo cura todo, hasta los jamones y los lomos.

PR: ¿Qué opina de la polémica entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja? ¿Le ha sorprendido mucho?

PR: ¿Con su familia ha podido hablar de esto, dado el impacto mediático que está teniendo?

R: No, no hemos tocado el tema. Yo además es que no veo la tele.

«No creo que Kiko Rivera se arrepienta de esto»

PR: ¿Cree que el día de mañana se puede arrepentir de todo esto?

R: Creo que no porque ese primo mío tiene 36 años y cuando se llega a tomar una decisión así creo que esto no es una decisión a la ligera ni de locos. Esto es una decisión pensada, razonada y consultada legalmente seguro y que cuando él ha tirado para adelante creo que debe estar muy seguro de lo que se va a encontrar.

PR: ¿Qué cree que diría su tío si viviera y viera toda lo que está pasando ahora?

PR: Hablando de temas más bonitos…Está enamorado ¿no?

R: Enamorado e ilusionado que es todavía casi mejor. Empezamos hace casi un año y medio. Estoy muy bien porque no es fácil a la edad que yo tengo encontrar a alguien que te siga, que te acompañe y que te entienda, con la que puedas hablar y puedas compartir. En ese sentido soy un tipo con mucha suerte.