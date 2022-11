Han sido unos días muy convulsos para Jorge Pérez, quien ha visto que su matrimonio con si mujer, Alicia, pende de un hilo al haber sido «pillado» besando a Alba Carrillo en la fiesta de Unicorn. El pasado viernes, colaboradores, trabajadores y directores de los programas de la productora de Ana Rosa Quintana se citaban en un conocido local de la capital madrileña para celebrar la fiesta de Navidad. Nada hacía presagiar que ese evento iba a acaparar decenas de titulares y horas de televisión en los diferentes programas de la cadena, incluso de otras productoras. El tonteo entre el ex guardia civil y la modelo ha hecho que se conviertan en personajes de actualidad. Sin embargo, las últimas informaciones que se han publicado han hecho que Jorge emita un comunicado y haya dicho basta. Te reproducimos el comunicado íntegro a continuación.

El comunicado íntegro de Jorge Pérez

«Y esta va a ser la última vez que voy a pronunciarme sobre este asunto:

He cometido muchos errores en mi vida, pero indudablemente ninguno tan doloroso como el acontecido. Debí saber parar, o irme, ante una situación que nunca debió suceder, pero sigo manteniéndome firme en declarar la inexistencia de un beso, más allá del acercamiento o roce por la situación de permanecer en un local con la música demasiado alta.

Nunca debí permitir que la complicidad pícara, o divertida que mostrábamos en televisión traspasara las pantallas, dando lugar a un peligroso juego, en el que sin haber pasado nada, nos hemos quemado.

He asumido mi error, he reconocido mi culpa, he pedido perdón, he escuchado opinar, suponer, deducir, imaginar…

He respetado las opiniones de TODO el mundo, pero llega un momento en que hay que decir BASTA.

La desmesurada cantidad de MENTIRAS que se están vertiendo ahora mismo por televisión me hacen, no solo desmentirlas categóricamente (hay personas que podrían ahogarse en sus propias mentiras), si no decretar verdad.

Mi ABSOLUTA prioridad es estar con mi mujer, proteger a mi familia, y recuperar la cordura ante toda esta situación.

Pero no puedo seguir viendo como por un error, que se está MAGNIFICANDO de manera inconmensurable, se quiera destrozar mi vida.

Gracias a todas aquellas personas que me han mostrado su apoyo, también a aquellos que ahora roto, intentáis llevaros un trozo de mí, así siempre recordaré el error que cometí, si el ser así de destructivos ha mejorado vuestra vida, tranquilos, os bendigo.

Gracias por todo, y a todos».