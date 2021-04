Durante la emisión de ‘Sálvame’, el presentador ha dado el último parte sobre la evolución de la colaboradora.

El estado de salud de Mila Ximénez es un asunto que preocupa, y mucho, a todos sus amigos y compañeros de ‘Sálvame’. La colaboradora, alejada desde hace varias semanas de su sillón en el programa de Telecinco, se encuentra en un momento delicado desde que fuera ingresada en un centro hospitalario de Madrid el pasado mes de abril. Su visita al hospital, anunciada en exclusiva por SEMANA, fue una sacudida para todo su entorno. Durante su convalecencia, sus amigos no se han separado de ella. Desde Kiko Hernández a Belén Esteban, Anabel Pantoja, pasando por David Valldeperas o Raúl Prieto a su hija Alba Santana. Todos los que la quieren se han volcado en arroparla en este periodo de lucha contra el cáncer de pulmón que padece. También Jorge Javier Vázquez ha estado muy pendiente de su amiga y colega, con la que mantiene contacto telefónico permanente.

«He hablado con ella este fin de semana»

Así lo ha revelado el propio presentador quien, sin quererlo, ha dado el último parte médico de la sevillana durante la emisión de ‘Sálvame’. El de Badalona daba paso a un concurso del programa cuando una participante elegía la hucha de Mila Ximénez. Ha sido entonces cuando ha soltado de manera inesperada cómo se encuentra la colaboradora con más carisma del espacio. «Hablé con ella este fin de semana y está estupenda», ha revelado.

Ya ha pasado un mes desde que el estado de salud de Mila Ximénez sufriera un inesperado revés. Este se producía después de un mes especialmente duro. Las sesiones de quimioterapia que recibe para tratar su cáncer de pulmón le resultaban ya pesadas y muy difíciles de sobrellevar. Y aunque desde que se le diagnosticó la enfermedad se ha mostrado luchadora y con ganas de batallar su dolencia, los ánimos no han sido los mejores en los últimos meses.

Arropada por sus hermanos y su familia

Por eso durante su ingreso no ha estado sola. Sus amigos y compañeros de ‘Sálvame’ han vigilado sus movimientos y han estado en permanente contacto con ella. Estando en el hospital recibía la visita de sus hermanos Nani, Concha y Manolo, (que también han atravesado un cáncer), y que han sido el pilar fundamental sobre el que se ha sostenido en este largo periodo. La última en visitarla era María Patiño, quien aprovechaba su día libre para acompañarla.

En los últimos dos meses, la sevillana ha mantenido un perfil bajo, con escasas apariciones en las redes sociales. La última vez que fue al plató de ‘Sálvame’ (el pasado 2 de marzo) confesaba lo mal que lo ha pasado: «Para mí volver significa que estoy bien. No volver significa que no puedo moverme de la cama. He estado un mes sin moverme de la cama«, decía. «He tenido de todo: vómitos, mareos, no he comido nada. Todo se decide estas dos semanas porque se ha complicado una de las zonas, que se ha disparado. Dentro de dos semanas me hacen un tac, escucharé a mi doctora y tomaré una decisión. O la decisión de continuar o de no querer vivir así».