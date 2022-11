El nombre de Kiko Hernández está en boca de todos. En las últimas semanas ha sido noticia por asuntos muy distintos. Uno es el préstamos de 100.000 euros que le hizo en su día Belén Rodríguez y otra es la publicación de unas fotos junto a un amigo actor. Jorge Javier Vázquez ha mostrado su evidente preocupación por el colaborador y por cómo está afrontando las últimas polémicas. «Nos estamos perdiendo algo de Kiko que no está compartiendo».

El presentador ha señalado que no entiende cómo ha magnificado ciertos temas cuando en el pasado se hubiera reído de los mismos haciendo gala de su característico humor en clave ácida. «No está haciendo frente a una realidad y no lo entiendo. A mí lo que me preocupa de todo este asunto es… ¿Qué coño le pasa a Kiko? No lo sabemos nadie, sinceramente». Durante su intervención en el ‘Deluxe’, el de Badalona ha manifestado su pesar por el momento que podría atravesar su compañero. «No sé si como amigo, entra aquí y no nos cuenta nada. Ya como compañero de trabajo me preguntó qué le está pasando. Debemos preocuparnos por Kiko, no por las fotos», ha manifestado en referencia a unas imágenes publicadas recientemente en las que aparece junto al actor Fran Antón.

La reflexión de Jorge Javier Vázquez

El presentador ha mostrado su preocupación por Kiko Hernández durante el polígrafo de Belén Rodríguez en el ‘Deluxe’. La colaboradora ha entrado en detalles sobre el préstamo que le hizo a su amigo en 2017. Le dejó entonces una cuantiosa cantidad, 100.000 euros, que le devolvió pasados unos meses. Ha sido al final de la intervención de la periodista cuando Jorge Javier Vázquez ha compartido con sus compañeros que no reconoce a Kiko Hernández. También ha manifestado que desconoce por completo lo que le puede estar ocurriendo. No solo ha mostrado su inquietud, también ha alertado al equipo: «Debemos preocuparnos», ha manifestado en tono muy serio.

Uno de los colaboradores más controvertido de ‘Sálvame’ regresó al programa el pasado 11 de octubre después de unas largas vacaciones. Lo hizo luciendo una nueva imagen que despertó el asombro de Jorge Javier Vázquez quien le espetaba: «¿Tú quién eres?». Además, su regreso al espacio vespertino de Telecinco se producía después de un tira y afloja con la cúpula tras emitirse una imagen suya con sus hijas y unos amigos que llegó a pedir que las retiraran.