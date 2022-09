España no puede estar más sorprendida con todo lo que le está ocurriendo a Tamara Falcó en estos momentos. Ha sido un fin de semana de lo más intenso para la hija de Isabel Preysler, que se ha comprometido y ha cancelado su boda con Íñigo Onieva en cuestión de días. Ahora está instalada en casa de su madre, que le ha dado refugio en su peor momento. Todos los mensaje que está recibiendo son de apoyo, pero hay personas que están siendo especialmente duros con ella. Es el caso, por ejemplo, de Jorge Javier Vázquez, que ha cargado con dureza contra ella.

El presentador de ‘Sálvame’ carga duramente contra Tamara Falcó

«Es una gran mentira. Yo sabía que esto iba a acabar mal, tampoco había que ser muy Esperanza Gracia para saber lo que iba a suceder. Son dos mundos totalmente opuestos. Ahora todo el mundo carga contra Íñigo Onieva, pero hombre, si te la pegan una vez, vale, si te la pegan dos veces… vale. Pero si tú permites que te la sigan pegando, ya la responsabilidad es tuya», dice tajante cargando contra la hija de Isabel Preysler.

Pero Jorge Javier Vázquez no se queda ahí. El presentador de ‘Sálvame’ da un paso más y se atreve a dejar claro que cree que Tamara era conocedora de todo: «Creo que sabía con quién se jugaba los cuartos y lo que le ha jodido es que se es que se haya hecho público», termina diciendo rotundo.

La hija de Isabel Preysler está pasando su peor momento personal

La vida de Tamara Falcó ha dado un giro de 180 grados en los últimos días. En menos de 72 horas ha pasado de estar feliz organizando su boda a estar completamente sumida en la tristeza al conocer las deslealtades de su novio, Íñigo Onieva. De hecho, canceló acudir a un evento el pasado lunes, pero sí lo terminará haciendo este martes. ¿Dará explicaciones sobre todo lo que está ocurriendo en su vida en estos momentos o se limitará a cumplir su compromiso profesional?

No es la primera vez que Jorge Javier ataca a Tamara Falcó públicamente. Fue especialmente duro con la docuserie de esta en Netflix, que terminó viendo a pesar de que no quería hacerlo. Aprovechaba sus vacaciones de verano para irse de viaje, pero también encontró huecos para ver series y películas. Fue en este momento cuando disfrutó de los capítulos de ‘La Marquesa’.

Por destacar cositas: jamás me fiaría de un amigo como Juan Avellaneda que te dice sí a todo. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) August 5, 2022

Se quedó muy a gusto al dar su opinión sobre cómo ha visto a la colaboradora de ‘El Hormiguero’ y a su madre, Isabel Preysler, a la que critica con dureza. «Ya he visto los capítulos de la marquesa. Y nada. (Abro hilo)», advertía Jorge Javier Vázquez en Twitter antes de empezar con un análisis exhaustivo de lo que piensa de los capítulos que ha visto. El primero en recibir una crítica fue Juan Avellaneda, gran amigo de Tamara: «Por destacar cositas: jamás me fiaría de un amigo como Juan Avellaneda, que te dice sí a todo».

Pero Tamara y sus amigos no fueron los únicos que recibieron las críticas de Jorge Javier. Y es que Isabel Preysler, que está muy unida a su hija, también juega un papel fundamental en la serie documental de Tamara. Sin embargo, para el presentador, la socialité no sale en su mejor versión. «Lo horrorosa que sale la Preysler. Debió dar por saco durante la grabación y el editor se ha tomado la revancha. Además aparece antipática y un pelín amargada», decía sin pelos en la lengua. Del que no tiene mucho que decir es de Mario Vargas Llosa: «Se me olvidaba: Mario Vargas Llosa es, de lejos, el que mejor sale parado de este disparate».