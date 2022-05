Jorge Javier Vázquez pasadas las 5 de la tarde ha abandonado ‘Sálvame’. Muy cabreado con Marta Riesco, quien a través de las redes sociales le acusaba de estarla acosando, ha lanzado un ultimátum a la cadena. «O Marta Riesco o yo». Dejando la pelota en el tejado de las altas esferas, el presentador no está dispuesto a trabajar en el mismo lugar que la reportera. Tanto es así que sin dudarlo ni un instante, le ha cedido el testigo a Adela González y ha dejado el plató casi sin previo aviso. Pocos minutos después era su compañera la que aclaraba a la audiencia que el catalán estaba tomando el aire, lo que deja ver que su intención es volver a su puesto de trabajo.

A las 17.35, media hora después de su espantada, Jorge Javier regresaba junto a sus compañeros, dejando claro que su abandono había sido puntual. Todo apunta a que tan solo se ha debido a un ‘calentón’, producto de su enfado y que solo ha necesitado unos minutos para reflexionar. «Nunca abandonaría mi puesto de trabajo. Aquí sigo, suscribo todos y cada uno de los puntos que he dicho antes. He bajado porque me tengo que reunir con mi público. Soy muy feliz porque estoy en un trabajo que me gusta, rodeado de compañeros que creo que me quieren y no tengo un novio que no demanda cuando le llaman maltratador», ha dicho, siendo esta última frase repetida por Vázquez hasta en tres ocasiones.

El presentador ha abandonado el programa vespertino durante media hora tras haber discutido con Marta Riesco, a la que está seguro que despedirán cuando Ana Rosa Quintana regrese. «Eres tonta, te quedan dos días», espetaba. Jorge Javier está convencido de que la relación contractual de Marta y ‘El programa de Ana Rosa’ terminará en cuestión de unos meses, dando igual que la periodista lleve más de un lustro trabajando en este espacio de televisión. Aunque, de momento, Marta copa muchas horas de televisión y titulares, el comunicador considera sus polémicas podrían no gustarle a su jefa, al igual que la relación que ella tiene actualmente con sus compañeros.

Marta Riesco utilizaba sus redes sociales para responder a Jorge Javier Vázquez. «Este señor lleva 25 minutos de acoso hacia mi persona. Insultándome y pidiendo mi despido. Todo por haber contado la verdad de una llamada. Una verdad incómoda. Llevo dos bajas médicas por acoso de La Fábrica de la tele», ha dicho la reportera, un post en el que incluía las palabras ‘stop acoso’ y que hacía estallar a Jorge Vázquez.

(Noticia en elaboración)