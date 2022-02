El estado de salud de Antonio Resines después de haber pasado un mes en la UCI sigue provocando titulares. El actor ya se encuentra en planta, donde sigue recuperándose. Aún así, la información que se conoce sobre Antonio llega a cuentagotas. Después de unos días sin saber nada de él, ahora ha sido un compañero de profesión, Jordi Sánchez, el que ha explicado cómo se encuentra Antonio.

El actor ha desvelado el último parte médico de Antonio Resines. Gracias a él se conocen más detalles de cómo se encuentra después de que haya hablado en el plató de ‘Espejo Público’, el programa de Susanna Griso. «Yo sé que está mucho mejor», decía Jordi Sánchez. Además, quiso desvelar que había tenido un detalle con el colaborador de ‘El Hormiguero’.

«Le mandé la carta a Antonio y sé que la he leído. Sé que está mejor», ha seguido diciendo. Después de dar estos detalles del estado de salud de Antonio Resines, Jordi prefería no añadir nada más, dejando claro que él no era la persona indicada para dar más información sobre el estado de salud de su compañeros.

Jordi Sánchez desvela cómo se encuentra Antonio Resines

Este nuevo parte médico llega después de que a finales del mes de enero se conociera que Antonio Resines abandonara la UCI y subiera a planta en el Hospital Gregorio Marañón. El actor comenzó a experimentar una evolución en su salud. Su mujer, Ana Pérez Lorente, no quiso entrar en detalles, pero explicó frente a las cámaras cómo se encontraba su marido. El actor ha vencido la batalla al coronavirus y ahora está centrado en la fase de recuperación, la cual será lenta según ha contado su círculo. De momento, no está previsto que reciba el alta hospitalaria, eso sí, no tienen prisa y esperan que lo haga cuando esté completamente recuperado.

La mujer de Antonio, siempre cauta, explicó que «está fenomenal»

Vídeo: Europa Press.

El mensaje de Ana Pérez Lorente tranquilizaba a muchos, pues declaraba que Resines se encontraba mucho mejor, tanto es así que aseguraba «que está fenomenal». Fue hace tan solo unos días cuando la actriz, Fiorella Faltoyano, que a su vez es amiga de Antonio Resines, comunicó públicamente el enorme paso que había dado el actor. «Esta foto es para contaros que Resines sale mañana de la UCI donde ha permanecido más de un mes luchando contra el Covid…Y ha ganado la batalla. Estoy muy contenta y quería compartirlo con vosotros», escribió en su cuenta de Twitter.

Una etapa complicada para Antonio Resines

Antonio Resines ha vivido uno de las etapas más complicadas de su vida. Y es que a sus 67 años, y estando vacunado contra el Covid, el actor se contagió. Ser positivo en coronavirus se sumó a sus patologías previas, lo que le convirtieron en paciente de riesgo y por lo que todo se complicó durante su estancia en el hospital. Cabe recordar que Resines había sufrido un cáncer de colón, además de un infarto en el pasado, dos enfermedades que han hecho más difícil que el intérprete remontara durante su ingreso hospitalario.

Su familia ha tratado de llevar el delicado estado de salud de Antonio en la más estricta intimidad, pero en algunos momentos ha sido complicado. Han sido muchos los compañeros de trabajo y los amigos los que han tenido que responder a los medios, muy preocupados por el estado de salud del actor. Todos han hablado, pero siempre ofreciendo pocos detalles.

Aunque la familia más cercana a Antonio Resines ha intentado vivir esta etapa en silencio, sí que es cierto que en todo momento se ha mostrado muy agradecida por el cariño que le hacía llegar todo el mundo. Tanto anónimos como famosos han mostrado su preocupación, lo cual no ha sido de extrañar dado lo querido que es el intérprete gracias a su talento y su forma de ser. En lo que respecta a sus trabajos, hay varios de ellos que están en stand by y es que se está esperando a que Resines abandone el centro hospitalario para que estos proyectos vean la luz.