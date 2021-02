Jordi González vuelve a la televisión tras un año sin proyecto a la vista. Muy ilusionado, le veremos muy pronto en la pequeña pantalla.

Cuando Jordi González reapareció en la última promoción de Mediaset dejó confusa a la audiencia de la cadena. El presentador catalán no había dado señales de vida desde hace unos meses, de hecho, había desaparecido de redes sociales y no se le conocía nuevo proyecto de televisión. Si bien comentó antes de verano que volvería dando guerra en septiembre, no ha sido hasta febrero cuando se ha descubierto cuál es el nuevo trabajo en el que se va a embarcar. El catalán regresará a la pequeña pantalla para presentar ‘Conexión Honduras’, el debate de ‘Supervivientes’ en el que ha estado presente durante varias ediciones. El propio comunicador lo ha explicado en ‘Versió’ de RAC1, el programa de radio en el que ha comentado en qué está inmerso. De este modo, se despejan todas las incógnitas sobre cuándo volverá Jordi González a colarse en millones de hogares, pues muchos seguidores de la televisión le echaban de menos.

No ha sido su única revelación y es que Jordi González ha explicado que, aunque la fecha de estreno todavía no se puede desvelar, sí que es cierto que ya han grabado el anuncio de ‘Supervivientes’ los presentadores que formarán parte de este reality, entre ellos, él. Declaraciones que se traducen en que será muy pronto cuando dé comienzo. A donde todavía ha decidido no volver es a Instagram, red social que borró de un plumazo cuando terminó la última temporada de la aventura selvática y donde no ha regresado tras unos meses de descanso. No dio demasiadas explicaciones en su momento acerca de esta ‘bomba de humo’, aunque sí quiso aclarar que en absoluto se debía a ningún problema con Telecinco. «La verdad es que estoy muy bien, soy muy afortunado, y que por más que haya quien se empeñe en perturbar la relación, mi vinculación a Telecinco es estupenda y va para largo. Y he apagado mi Instagram porque sí», espetó en Twitter. Cabe recordar que el último debate de ‘Supervivientes’ de la última edición lo presentó Sonsoles Ónega, en vez de Jordi, lo que hizo pensar que el periodista se sentía molesto por algo y había tomado esta decisión.

Tras casi un año sin trabajo en televisión, Jordi González vuelve a estar activo en televisión. Será cuando termine ‘La isla de las tentaciones’ cuando el presentador vuelva a ponerse al frente de este espacio, cuya duración son aproximadamente tres meses. Aunque han sido muchos los nombres que se han revelado hasta ahora para este reality, ya hay dos rostros que han desmentido su participación. Tanto José Antonio Canales Rivera como Kiko Rivera han negado que hayan aceptado ir a la isla, por lo que todavía se desconoce el elenco de concursantes que sí podremos ver al límite en ‘Supervivientes’.

Aunque su futuro era incierto, por fin, se han despejado todas las dudas. Después de unos meses de descanso y de desintoxicarse del universo 2.0, Jordi González ha descansado al máximo y vuelve con más fuerza que nunca. Siempre ha sido sinónimo de éxito y en esta ocasión, no iba a ser menos.