Ana Rosa Quintana publicaba este miércoles la práctica que tanto bien le ha hecho estos meses en su lucha contra el cáncer. Hay estudios sobre la efectivad del Yoga en pacientes con cáncer de mama, aunque la presentadora se unió a ella antes de saber que había contraído la enfermedad. Con un aspecto envidiable, la comunicadora ha compartido una foto en la que luce un rostro envidiable que incluso sorprende a sus propios compañeros. Ha sido Joaquín Prat quien ha dado la última hora sobre su estado de salud y quien ha contado que pronto será intervenida.

«Algunos de los que hacemos este programa tuvimos la suerte de comernos un cocido en casa de Ana Rosa y le dijimos ‘oye, que hay mucha gente que nos pregunta como está Ana, queremos verla… y se animó a colgar esta foto haciendo Yoga«, ha comenzado diciendo. Precisamente su buena imagen y la media sonrisa que le acompaña no hacen sospechar que Ana Rosa Quintana se encuentra batallando contra el cáncer. Y es que intenta mostrarse positiva y contagiar de optimismo a aquellos que tiene cerca, los mismos que no le sueltan de la mano en este duro proceso.

En esta foto está tan espectacular, como la vimos nosotros. Parece que no se ha sometido a ese tratamiento de quimioterapia, parece que por su estado de ánimo, su aspecto…parece que no va a tener que afrontar esa intervención quirúrgica en unos días. Está como siempre, un poquito más delgada, pero como siempre. El brillo en los ojos, la actitud…. Inalterable. Así que Ana ha querido compartir esa imagen. Aquí te esperamos Anita», ha dicho Joaquín. De este modo, la mano derecha de Ana Rosa en los platós ha contado que pronto Ana Rosa deberá pasar por quirófano, aunque no ha querido entrar en detalles.

Prat ha lanzado un mensaje tranquilizador, al igual que suele hacer Ana Rosa en el universo 2.0, donde relata que, a pesar de todo, está bien. Camina una media de 10 kilómetros cada día, por lo que cumple de sobra las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud, quien aconseja andar 10.000 pasos, o dicho de otra manera, unos 7,5 kilómetros. Este deporte le ayuda a regular el peso, regular su sistema circulatorio y aumentar su esperanza de vida, ayudando también a Ana Rosa además a desconectar del mundanal ruido.

La presentadora sigue en tratamiento y se ha volcado en mejorar ciertos aspectos de su vida, entre otros, la alimentación. Se está cuidando al máximo, dando ejemplo de pequeños pasos que se pueden dar en el día a día. «He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona», dijo hace unas semanas.

Fue el pasado 2 de noviembre cuando Ana Rosa Quintana anunció que se alejaba de los platós, ya que padecía un cáncer de mama: «Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso».

