Joaquín Prat: "Alessandro Lequio empieza a desvelar detalles de esta historia"

La maternidad de Ana Obregón a los 68 años, noticia que adelantó SEMANA en exclusiva, sigue copando todos los titulares de actualidad. Tal y como ha podido saber nuestra revista, este bombazo ha situado a Alessandro Lequio en "una situación difícil", según nos dicen personas de su entorno. "Se ve en la obligación profesional de responder, pero a nivel personal es lo último que quiere hacer. Todo esto lo tiene muy cabreado", nos dicen. Es algo que saben muy bien sus compañeros de 'El Programa de AR'. Uno de ellos, Joaquín Prat, ha confesado este viernes que a lo largo de estos tres días, el italiano ha cambiado poco a poco su actitud. En un principio no quiso hablar de este asunto, tal y como nos confesó a SEMANA. Sin embargo, el colaborador sostiene que "Alessandro empieza a desvelar detalles de esta historia, pero creo que lo que está esperando es que hable quien tiene que hablar, que es Ana Obregón".

El periodista ha contado que la actitud de Lequio le ha llamado la atención. Y es que del silencio inicial ha pasado al cabreo absoluto. Este jueves estallaba contra el entorno de Ana, entre ellos Susana Uribarri y Raúl Castillo. ¿Te crees que Ra (su amigo Raúl Castillo) no sabía nada? ¿Que Susana Uribarri no sabía nada? ¡Por aquí", decía en el plató de 'El programa de AR', haciendo incluso una peineta. "Ayer me sorprendió", ha reconocido Joaquín Prat. "No es lo mismo tener una posición general sobre un tema que cuando te toca directamente. Puedes tener una postura respecto a la gestación subrogada hasta que un familiar tuyo recurre a esta práctica", añadía.

Desde el entorno de Lequio nos explican que a este "se le está haciendo cuesta arriba zafarse de esto. En redes sociales y en determinados medios de comunicación se están dejando entrever e incluso aseverando cosas que le afectan personal y sentimentalmente y con las que tiene que lidiar". No cabe duda de que se encuentra en una posición delicada. Él mismo lo ha dicho: lo que está pasando le remueve muchos sentimientos. Y no está llevando bien que el mundo entero lo coloque de alguna manera en el ojo del huracán. Además, le ha tocado hacer frente a todo tipo de comentario.

"Se ve en la obligación profesional de responder, pero a nivel personal es lo último que quiere hacer. Todo esto lo tiene muy cabreado", nos comentan desde el círculo de Lequio. Ha llegado a reconocer que "de la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones", pero luego ha matizado sus palabras alegando no sabía "todo, todo" sobre el proceso que había iniciado Ana: "Mi conocimiento llega hasta cierto punto... Fue reciente mi conocimiento de toda esta historia".

Y mientras Lequio se debate en este contexto adverso para él, Ana Obregón ha estallado públicamente en su contra. Este jueves, a través de sus redes sociales, negaba de manera rotunda que sus amigos filtraran informaciones sobre su maternidad. "Quiero agradeceros los miles de mensajes de cariño por la llegada de este bebé tan deseado al mundo, que me ha devuelto las ganas de vivir. Quiero dejar claro que mis amigos del alma, Susana Uribarri y Raúl Castillo NO sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron", decía de manera tajante en su perfil de Instagram.