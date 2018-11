7 Tampoco le hizo la juventud fácil

El jinete confiesa que durante la adolescencia y en edades posteriores tuvo algún que otro problema con la injerencia de Aguirre: La falta de afecto materno en la infancia le marcó su vida sentimental. “Confundía el amor con el sexo porque me faltó el afecto de mi madre. Buscaba en las mujeres el cariño que ella no me dio. Con 35 años se lo dijo y fue un shock para ella. “Jesús Aguirre me dijo: “Tu madre ha estado llorando durante dos días”. Le respondí: “No pasa nada, yo he llorado muchos años por esto (…) A partir de ahí mi madre hizo todo lo que estuvo en su mano para recuperar el tiempo perdido”, reveló en Vanity Fair.