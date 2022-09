El nuevo número de SEMANA destapa la delicada situación a la que se enfrenta Carlo Costanzia. El hijo de Mar Flores está a punto de asistir a un juicio en el que se enfrenta a 9 años de prisión. Un momento complicado relacionado con un problema legal sobre el que él aún no se ha pronunciado. La modelo ya conoce a qué se enfrenta el joven y ya ha reaccionado al destaparse la noticia. En el caso de Javier Merino, ex de la madrileña, ha dejado claro que no está al tanto de las últimas noticias. No se pierda el vídeo para ver la reacción del empresario cuando le preguntan por las graves acusaciones que pesan sobre el primogénito de la madre de sus hijos.

Merino ha respondido a las preguntas de la prensa gráfica mientras se dirigía al domicilio donde viven sus hijos. Con cara de sorprendido, ha asegurado no saber nada del proceso judicial que tiene por delante Carlo Costanzia. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, el actor de 30 años ha sido acusado de un presunto delito de estafa continuada por el que será juzgado en los próximos días.

Tal y como se recoge en el último número de SEMANA, Carlo y a su socio se les acusa de haber estafado miles de euros (exactamente 92.900 euros) a través de un negocio dedicado a la compraventa de coches de alta gama. Tienen cinco denuncias por parte de cinco personas diferentes, por las que se abrieron diligencias, aunque según uno de los damnificados son muchos más «las personas estafadas». Carlo ha mantenido en todo momento que él ha sido víctima de un engaño, versión que te mostramos a partir de este miércoles en SEMANA, así como sus argumentos frente a la justicia.

Carlo Costanzia es hijo de Mar Flores y del italiano Carlo Costanzia di Costigliole. A los 20 años se trasladó a España, tras una adolescencia convulsa en Milán, donde vivía con su padre. A pesar de su juventud llegó a acumular hasta 105 multas de tráfico por exceso de velocidad. “De mi madre he cogido el arte y de mi padre el carácter, la seriedad, el porte y la disciplina”, contaba en su entrevista con Toñi Moreno en el programa ‘Déjate querer’. «Estoy super orgulloso por la trayectoria que arrastro a mis espaldas, super orgulloso de las personas que tengo a mi lado. Estoy muy feliz».

Hasta el año 2019 apenas era conocido en nuestro país, pero se dio a conocer al gran público al obtener un papel en ‘Toy Boy’. La serie fue un fracaso en Antena 3, donde se estrenó. Sin embargo logró popularidad en la plataforma en streaming Netflix. En la producción interpretaba a un ‘striper’ homosexual y sordomudo. Además de su trabajo como intérprete en la pequeña pantalla o en el cine (ha tenido un papel en la cinta ‘Fuimos canciones’), compagina colaboraciones en televisión. Recientemente lo hemos visto participar en el concurso ‘Esta noche gano yo’. Fue precisamente durante su participación en dicho espacio donde conoció a Michelle Calvo, su actual pareja.