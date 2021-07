El colaborador de ‘Sálvame’ ha opinado sobre el abrazo entre Olga Moreno y el hijo de Rocío Carrasco y ha sembrado la polémica en el plató de ‘Viva la vida’.

La victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’ sigue dando que hablar y más aún el abrazo que protagonizó junto a David Flores tras hacerse con el cheque de 200.000 euros. Una primera aparición televisiva del hijo de Rocío Carrasco que ha sembrado la polémica y sobre la que todos los rostros de Telecinco han querido opinar. Este domingo, Kiko Matamoros ha lanzado un controvertido comentario sobre el joven que ha provocado la indignación de Terelu Campos e Isabel Rábago, quien ha acabado derrumbándose.

Kiko Matamoros reconocía que se emocionó al ver como David Flores salía a correr de alegría para darle un abrazo a Olga Moreno después de que la audiencia la proclamara como ganadora de ‘Supervivientes 2021’. Sin entender la opinión del resto de los colaboradores de ‘Viva la vida’, el padre de Diego Matamoros justificaba su alegría a través de los vídeos reacción publicados por Rocío Flores semanas atrás cuando la mujer de Antonio David Flores estaba en la cuerda floja. «¿Hay que esconder a ese muchacho? Me parece una decisión que le corresponde a él. Es un muchacho con cierto nivel de independencia para gestionar sus emociones. Lo único que se pretende hoy es la integración de muchachos con estas características«, decía el tertuliano.

«Me da un pudor que se plantee este debate cuando nadie hemos entrado en eso. Que traslades un debate y me des a mí lecciones de la integración de la persona no te lo voy a permitir«, respondía Isabel Rábago. A los pocos segundos, la periodista se mostraba abatida por el asunto y se venía abajo tras intentar defender al hijo de Rocío Carrasco. «Es muy fuerte y muy feo que digas algo así, es increíble», aseveraba la también colaboradora de ‘Ya es mediodía’.

Por su parte, Terelu Campos volvía a insistir en que no entendía la necesidad de que David Flores realizara su primera aparición pública en televisión el pasado viernes. Un día antes, la hija de María Teresa Campos aseguraba que le producía dolor y sufrimiento ver las imágenes del abrazo. «Hay cosas que no me parecen bonitas y no me parecen que sean convenientes. Hay personas que no deben estar formando parte de un círculo público», comentó visiblemente afectada.

La reacción de Rocío Carrasco a la aparición de su hijo pequeño en televisión

El pasado viernes, nadie se esperaba que David Flores se convirtiera en el auténtico protagonista de la gran final del reality de aventuras. Aunque fueron los últimos segundos del programa, el joven aparecía en plano para abrazar a la mujer de su padre después de estar casi cuatro meses separados. «Olga, eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida. Olga Moreno Obrero, la mejor del mundo entero”, decía completamente eufórico.

Un polémico abrazo del que también ha opinado Rocío Carrasco este mismo domingo. «Yo ya expresé mi opinión en el documental. Ahora es la gente la que debe de juzgar», aseguraba la hija de «La más grande» sin querer entrar en más detalles. Habrá que esperar si la empresaria hablará más largo y tendido en su próxima aparición en su sección de ‘Sálvame’.