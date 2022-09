Huervos y los empresarios estadounidenses han tratado directamente con el representante y hermano de la cantante, Agustín Pantoja, y nos dicen que es un duro negociador. Que no ha sido fácil llegar al acuerdo definitivo. Una fuente cercana a los Pantoja deja entrever que “la cifra por actuación estaría cercana a los 100.000 dólares, y lo que le asusta a Isabel es que los periodistas le pregunten por temas personales, como es el caso de la relación con sus hijos y sus hermanos, su paso por prisión o sus problemas con Hacienda y sus otras deudas. No está por la labor de abrirse en canal. Si no lo ha hecho vendiendo una exclusiva en una revista o un programa de televisión, no lo va a hacer en ruedas de prensa”.