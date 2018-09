Isabel Pantoja sorprende en su reaparición ante los medios

2 Isabel pidió no cantar en la inauguración que amadrinó

Isabel entonó también alguna ranchera, pero antes de hacerlo dejó claro: “Yo no he venido aquí a cantar”. Y es que, según ha podido saber SEMANA, por fuentes próximas a la negociación de su contrato, la artista pidió no cantar durante su labor como madrina de Sesderma. Isabel no quería verse obligada a subirse al escenario, pero finalmente, halagada por el regalo que la firma le había hecho con los mariachis, se decidió a interpretar algunas canciones.