El difícil momento que está atravesando Isabel Pantoja preocupa y mucho. La tonadillera sufrió un importante varapalo como consecuencia de la muerte de su madre el pasado 28 de septiembre. Se producía, además, tras un tiempo muy convulso en lo que respecta a las relaciones familiares. Desde Cantora -donde continúa refugiándose- ha roto su silencio para tranquilizar a sus seguidores.

La artista ha ofrecido unas breves declaraciones al programa ‘Viva la vida’ donde ha señalado que está bien. Ante las preguntas del reportero quien le cuestionaba cómo se encontraba en este momento ella ha respondido de la siguiente manera: «Estoy más o menos bien». También ha querido subrayar que en cuestión de salud se siente perfectamente. «Gracias a Dios, de salud bien».

La cantante ha insistido en que se encuentra bien, pero no ha querido entrar en más detalles. Ha cortado la conversación rápidamente y sus declaraciones no han sonado como convincentes a oídos de una buena amiga, Raquel Bollo. «Yo por la voz te digo que no está bien. Al final se da cuenta que está hablando con alguien que no es conocido y entonces es cauta, también cariñosa. No quiere dar más explicaciones. Por lo que la conozco yo sé que ella no está bien». La colaboradora ha recordado que tiene que ir saliendo poco a poco de su encierro. Aunque recordaba que «cada uno lleva el duelo a su manera».

Tiempo de duelo

La muerte de doña Ana ha sido un punto de inflexión en la vida de la artista y se ha producido en plena de guerra con Kiko Rivera. Supuso la reconciliación entre madre e hijo, pero las relaciones familiares continúan estando muy tirantes. El DJ se ha enemistado ahora con su hermana Isa también con su prima Anabel. Además, afirmaba recientemente que la cosa con su madre no estaba avanzando y no había vuelto a mantener un encuentro con ella. Según confesó una fuente cercana a la tonadillera a la revista SEMANA, la cantante no tiene intención de enterrar el hacha de guerra con el DJ. «Es muy orgullosa y rencorosa y todo lo que Kiko ha dicho de ella no lo va a olvidar jamás».

Por su parte, Isa Pantoja ha reconocido recientemente que su progenitora estaba mejor, pero continuaba necesitando tiempo para levantar cabeza. «Sigue con su duelo con la muerte de su madre. No se acostumbra, sabe que ella hizo todo lo posible porque estuviera bien (…) Cuando falleció mi abuela fui para apoyar a mi madre porque es donde tengo que estar. Ella me necesitaba y a día de hoy nos sigue necesitando a los dos», aseguró durante su intervención en el ‘Programa de Ana Rosa’.