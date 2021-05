Este viernes se estrena el nuevo programa de Telecinco, ‘Top Star’, con Risto Mejide, Danna Paola e Isabel Pantoja como miembros del jurado

Desde que en Telecinco se emitiera el programa especial de ‘Cantora: la herencia envenenada’ donde Kiko Rivera sacó a la luz todos los conflictos familiares con su madre, Isabel Pantoja, mucho se dudaría de que ella regresara a Mediaset. En dicho documental, el DJ habló tanto de problemas personales como económicos con la tonadillera, poniendo contra las cuerdas a su progenitora, quien se echó a la opinión pública en contra. Fueron muchos los hechos que enumeró Rivera y que hicieron ver a una Isabel Pantoja desconocida. Nadie se podría imaginar que Isabel Pantoja regresaría a un plató de Telecinco, después de que ellos se hicieran eco de tales acontecimientos sobre su vida. Pero esa premisa no ha tenido nada que ver con lo que realmente ha pasado.

Isabel Pantoja regresa a Telecinco a pesar de todo lo que se ha contado sobre ella

Contra todo pronóstico, Isabel Pantoja ha vuelto a las instalaciones de Mediaset y este viernes se emite su nuevo programa. La tonadillera forma parte del jurado de ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz?’, junto a Danna Paola y Risto Mejide. En este nuevo espacio, los tres miembros del jurado competirán entre ellos por mostrar el mejor criterio de elección en cada gala; nueve cantantes, conocidos o anónimos, pugnando por la victoria; una subasta con dinero real para pujar por los artistas favoritos y 50 personas del público tendrán la palabra final. Este nuevo talent se emite esta noche viernes en prime time a partir de las 10 de la noche.

Supone el esperado regreso de Pantoja en la televisión después de que se acabara la primera temporada de ‘Idol Kids’. Hace tan solo unas semanas que la cantante salió de su encierro en Cantora para acudir a las grabaciones de este nuevo programa. Isabel Pantoja pisó las instalaciones de Mediaset, donde además ahora se está cociendo una nueva disputa familiar entre su hijo, Kiko Rivera, y su sobrina, Anabel Pantoja. Los platós de Telecinco sirven de escenario para que el clan Pantoja se desahogue, rompan relaciones o se vivan reconciliaciones en directo.

La tonadillera está muy agradecida a Mediaset

A pesar de todo lo que se ha contado de ella y de su familia, Isabel Pantoja está muy feliz de regresar a la cadena: “Muchas gracias a Mediaset por contar conmigo. Estoy muy feliz y muy contenta de estar con estos compañeros. Es un programa muy distinto al anterior. Aquí hay dinerito para apostar por los concursantes. En el otro programa lloraba mucho y aquí me gasto todo el dinero”, comenzó diciendo en la presentación de este nuevo programa que tuvo lugar hace poco tiempo. “Me llevo muy bien con todos. Risto me ayuda mucho. Yo no me dedico a esto, me dedico a cantar. Es a lo único que me dedico. Esto es algo excepcional y espero que dure mucho. La música amansa a las fieras”, dijo.